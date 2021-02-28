Веник для сохатого 

Сотрудники резервата «Семей орманы» в зимнее время подкармливают диких животных.

По информации сотрудников Жарминского лесничества ГЛПР «Семей орманы», в зимний период из-за низкой температуры воздуха и толщины снега диким животным становится труднее самостоятельно находить пропитание. Поэтому, чтобы они выжили в таких условиях, их дополнительно подкармливают.

Сотрудники резервата в течение года проводят биотехнические мероприятия по защите особо охраняемой природной территории от пожаров, незаконных вырубок и других негативных явлений. Одним из основных биотехнических мероприятий является создание определённого запаса кормов для животных, находящихся в экстремальных условиях.

В июле и августе 2020 года сотрудники лесничества впрок изготовили и разместили так называемые кормовые веники – корм из веток деревьев для диких животных. Кормовые площадки расположены в двух местах в Аягозском лесничестве и по одному – в Жарминском и Улкен-Бокенском лесничествах.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Жарминский район