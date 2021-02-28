Вести из районов

Веник для сохатого 

28.02.2021
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Сотрудники резервата «Семей орманы» в зимнее время подкармливают диких животных. 

По информации сотрудников Жарминского лесничества ГЛПР «Семей орманы», в зимний период из-за низкой температуры воздуха и толщины снега диким животным становится труднее самостоятельно находить пропитание. Поэтому, чтобы они выжили в таких условиях, их дополнительно подкармливают. 

Сотрудники резервата в течение года проводят биотехнические мероприятия по защите особо охраняемой природной территории от пожаров, незаконных вырубок и других негативных явлений. Одним из основных биотехнических мероприятий является создание определённого запаса кормов для животных, находящихся в экстремальных условиях. 

В июле и августе 2020 года сотрудники лесничества впрок изготовили и разместили так называемые кормовые веники  корм из веток деревьев для диких животных. Кормовые площадки расположены в двух местах в Аягозском лесничестве и по одному  в Жарминском и Улкен-Бокенском лесничествах. 

Ерик Абитов 

Фото из открытых источников 

 Жарминский район 

28.02.2021
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