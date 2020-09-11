Велотур до Жидебая 

В Семее встретили участников велотура Нур-Султан – Жидебай.

В честь 175-летнего юбилея со дня рождения Абая трое энтузиастов из Нур-Султана отправились на родину великого мыслителя в Жидебай… на велосипедах. Велотур стартовал в столице 2 сентября. Примечательно, что его участниками стали не профессиональные велосипедисты, а любители.

В составе велоэкспедиции – преподаватель английского языка Ернат Мелсулы, археолог, старший научный сотрудник областного музеяАкмолинской области Жасулан Укеев и журналист Даулет Калиасауов. Чтобы добраться до Семея на велосипедах, им потребовалось шесть дней. За это время удалось преодолеть сотни километров и посетить множество поселков и аулов, жители которых тепло встречали путешественников.

– Хочется выразить благодарность всем, кто очень радушно нас принимал. Перед тем как мы прибыли в Семей, побывали в селе Карабас и даже прошли там медосмотр, – говорят путешественники.

В Семее торжественная встреча велосипедистов прошла у многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне Карагайлы с участием городского руководства. Представители отделов культуры и туризма вручили гостям из столицы памятные сувениры.

Главная цель этого путешествия – отдать дань уважения великому Абаю, посетив его родину. Причем добраться до этого места нужно было не на автомобиле, а именно на велосипеде. Ведь, по словам путешественников, поездка на машине не дает возможности ближе познакомиться с окружающей природой родного Казахстана.

– Дорога была нелегкой, но мы справились, и это того стоило. Мы получили незабываемые эмоции и впечатления, обрели много новых друзей, насладились удивительной красотой казахстанской природы, – отмечает Ернат Мелсулы. – Важно помнить свою историю и выдающихся личностей нашей страны. Путешествуя к священной земле Абая, нам удалось проникнуться духом Великой степи.

В Семее велосипедисты также посетили обновленную площадь Абая и возложили цветы к памятнику мыслителю. У подножия монумента столичных гостей встретил и сам Абай. Пусть даже не настоящий, а актер, перевоплотившийся в великого земляка. Столичные гости сделали множество фотографий, потом отправились в конечную точку тура – Жидебай. К слову, домой они решили возвращаться уже на автомобиле.

– Велотур у нас лишь в один конец. Домой мы поедем, погрузив велосипеды в машину. Мы планировали на них добраться до родины Абая, что и сделали, – говорит Ернат Мелсулы.

По словам ребят, восторженные воспоминания об этом необычном путешествии в Жидебай останутся в их сердцах навсегда.

Наргиза Омарканова

Семей