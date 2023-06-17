Великолепная пятёрка и… отец!

Мы часто говорим о том, что мама заботится о ребёнке и уделяет ему внимание двадцать четыре часа семь дней в неделю. При этом заслуги папы остаются в тени. Хотя отцы любят своих детей и переживают за них так же, и на их плечах забот не меньше…

В этом году календарь праздничных дат нашей страны пополнился ещё одной – Днём отца. Отныне он будет отмечаться каждое третье воскресенье июня. В этот день слова благодарности за любовь, поддержку, доброту и терпение будет принимать сильная половина человечества. Ведь папы наравне с мамами своей заботой и вниманием помогают развивать способности своих детей и преодолевать трудности, переживают вместе с ними победы и поражения, любят их ещё до появления на свет и, конечно, делают всё, чтобы ребёнок был здоровым и самым счастливым на свете.

Начальник специального отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области подполковник гражданской защиты Рауан Абикенов считает себя счастливым человеком – радость отцовства он испытал пять раз.

– Если честно, всегда мечтал о большой семье, – сказал Рауан. – Это и есть настоящее счастье! Быть многодетным отцом одновременно и огромная радость, и большая ответственность.

С будущей супругой Айман он познакомился «дважды». Приехал в гости к родителям, у соседей в это время было торжество, там Рауан и увидел прекрасную девушку. Разговорились. Оказалось, что в далёком детстве они уже были знакомы. Просто, повзрослев, не узнали друг друга. С той самой встречи больше не расставались, в браке Рауан и Айман уже 16 лет.

За это время на свет появились три сына и две дочери. Старшему недавно исполнилось 15 лет, а младшему – чуть больше года.

– Очень люблю наблюдать за ними: каждый индивидуален, со своим характером и предпочтениями. Когда мы ждали самого младшего, устроили, как сейчас модно говорить, гендер-пати. Нам привезли большой воздушный чёрный шар с маленькими шариками внутри. Нужно было его лопнуть, чтобы узнать пол будущего ребёнка. Младшая дочь очень хотела сестрёнку и, когда увидела голубые шары, сказала, что она так не играет (смеётся). Конечно, когда родился сын, она, как и все мы, была очень рада, – отметил Рауан Абикенов. – Я не строгий многодетный отец. Это ни к чему, наоборот, стараюсь быть понимающим, помогать им в решении различных вопросов, поддерживать. Для меня очень важно, чтобы дети нашли себя в жизни и были счастливы.

У Рауана очень ответственная и сложная работа. Рабочий день бывает ненормированным, после он торопится домой, где ждут любимая жена и дети. Выходные также проводит с семьёй, помогает супруге по дому и с детьми. Кстати, в семье Абикеновых у всех свои обязанности.

– К примеру, Айман занимается уборкой на кухне, готовит и стирает. Дети помогают по дому: старший сын Анет пылесосит, дочери Айсулу и Айша занимаются влажной уборкой и поливают цветы. Мы с малышами – Рамазаном и Арайымом – идём на улицу, на прогулку, – рассказал Рауан Абикенов. – Мы стараемся прививать детям незыблемые ценности: уважение к окружающим, честность, искренность и трудолюбие.

Семья Абикеновых ведёт активный образ жизни. Они часто выезжают за город на пикники. Любят посещать новые интересные места, ходят в кафе, парки. На праздники все вместе отправляются в гости к бабушке с дедушкой. Там для детей раздолье, много друзей и, конечно же, любимые лакомства от бабушки.

Татьяна Кравченко