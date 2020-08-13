Великой мудрости поклон

10 августа в стране впервые отметили День Абая. В Семее в этот день прошла церемония возложения цветов к памятнику великого сына казахской степи.

Вместе с аксакалами цветы к подножию монумента возложил глава региона Даниал Ахметов, побывавший в городе с рабочей поездкой.

Особое место в культурном и духовном наследии независимого Казахстана занимает Семей, где расположены музеи, театры и библиотеки, названные в честь Абая. Здесь продолжается подготовка к предстоящему празднованию юбилея великого мыслителя. Аким области осмотрел обновленную площадь Абая, где проведена масштабная реконструкция, и дал положительную оценку проделанной работе. На сегодняшний день здесь обновлены газоны, уложена современная брусчатка, заменены парковые светильники, установлена художественная подсветка памятника, проведён косметический ремонт памятника и пьедестала, оборудованы детская и спортивная площадки. Несомненно, обновлённая площадь станет ещё одним символом города, любимым местом для его жителей и гостей.

Праздничный день был богат на события. Во всех городах и районах Восточного Казахстана состоялись мероприятия, приуроченные к юбилею нашего прославленного земляка. На местных телеканалах прошли прямые включения из дома-музея Абая в Жидебае. Каждый час транслировались видеоролики, где деятели культуры и искусства из разных регионов Казахстана читали стихи Абая.

Любой желающий мог посетить онлайн-экскурсию по мавзолею «Абай-Шакарим». Зрителей также ознакомили с экспонатами музея Абая. Кроме того, на разных площадках прошли тематические научно-практические онлайн конференции, семинары и телемост с Кокшетауской городской информационной библиотечной системой.

Мария Щетинина