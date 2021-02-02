Великое наследие древних кочевников 

Древние некрополи Восточного Казахстана хранят в себе ещё немало тайн истории. Разгадать их смогут учёные и студенты региональных вузов.

Аким области Даниал Ахметов посетил областной историко-краеведческий музей, где ознакомился с результатами работ по реконструкции артефактов раннесакской эпохи, найденных научными экспедициями. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных

сетях.

Золотые украшения от погребального одеяния знатной женщины были найдены в 2017 году профессором Зайноллой Самашевым на территории Берельского некрополя. Представительница сакской элиты была погребена в могильнике под номером пять в срубе с колодой, рядом с её останками находились скелеты двух лошадей в парадно-погребальном убранстве.

Как отметил Зайнолла Самашев, несмотря на то, что древний некрополь многократно подвергался разграблению, на дне колоды чудом сохранилось большое количество золотых украшений от островерхого головного убора. Среди ювелирных находок – объёмные и резные фигурки горных козлов из дерева с золотой плакировкой, хищных птиц и фантастических полиморфных крылатых существ, различные узорчатые пластины и нашивки.

Как известно, в идеологических представлениях древних кочевников золото – это не просто блестящий металл, но и воплощение вечного солнца, его материализованный луч, подчёркивающий божественную сущность древних саков.

Также в могильнике найдены большие прямоугольные ажурные пластины с изображениями сцен терзаний снежным барсом оленей. Они украшали, судя по остаткам, различные элементы женской меховой шубы очень интересной модели, которая была найдена возле стены погребальной ямы. Также в числе найденных артефактов – железный, покрытый золотом нож, фрагменты кувшинов, золотые серьги и другие предметы.

Уникальные находки позволили учёным воссоздать образ сакской женщины из знатного рода, жившей в конце IV – начале III века до н. э., и составить определённое представление об облике материальной культуры, эстетических вкусах и предпочтениях модниц той далекой эпохи, а также о художественной культуре, образах изобразительного искусства. Благодаря этим древним артефактам учёные смогли предположить и религиозную, идеологическую близость кочевников, населявших огромную территорию.

Научные экспедиции на некрополях востока в течение нескольких лет возглавляют именитые казахстанские археологи Зайнолла Самашев и Абдеш Толеубаев в рамках специально разработанной долгосрочной археологической программы, которая финансируется из местного бюджета. С учётом сенсационных результатов археологических раскопок прошлых лет эта программа, по словам Даниала Ахметова, будет продолжена.

– Огромная совместная работа в этом направлении ведётся нами в течение пяти лет, – сообщил аким ВКО. – В этом году на археологические исследования также запланирована определённая часть бюджета. В работу будут вовлекаться два региональных университета, что для нас очень важно. Поскольку не только молодые учёные, но и студенты должны быть сопричастны к новой истории Казахстана.

Все эти меры позволят существенно расширить знания о древних цивилизациях, населявших Великую степь.

Даниал Ахметов добавил, что в течение этого года будут продолжены археологические работы на территории таких памятников эпохи бронзы, как долины Елеке Сазы, Ак-Баур и Шиликты, которые, по мнению учёных, являются культурной колыбелью и духовным остовом всего евразийского пространства.

Бахыт Сарсембаева

Фото прес-службы акима ВКО