Десятого августа казахстанцы отмечают День Абая. Несмотря на то, что праздник появился лишь год назад, он нашёл живой отклик в сердцах потомков великого поэта.

Исторически сложилось, что у каждого народа есть своя путеводная звезда, которая помогает выбрать правильный путь и следовать по нему. У казахского народа это Абай Кунанбайулы. И чем больше проходит времени, тем очевиднее это становится.

Наследие Абая без преувеличения называют золотым достоянием страны, его заветы и наставления не теряют актуальности и по сей день. В своей статье «Духовное завещание Абая» Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев как нельзя точно обозначил масштабность его фигуры: «Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже XIX и XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи, его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее… Уверен, что слова и идеи Абая, служащие краеугольными камнями нашего современного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное воплощение в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях».

В прошлом году в Казахстане как дань памяти и уважения к заслугам поэта, философа и просветителя в календаре официальных праздничных дат появился особый день – День Абая, который отмечается 10 августа. Стоит отметить, что эта дата выбрана не случайно. По ныне действующему григорианскому календарю считается, что великий предок родился именно 10 августа 1845 года в урочище Жидебай.

В день почитания поэта вспомнят о его творческом наследии, которое, к слову, насчитывает около 170 стихотворений. Многие из поэтических произведений он переложил на музыку. Также Абай занимался литературными переводами, поэмами и написал «Слова назидания». В своих произведениях казахский классик поднимал животрепещущие темы, не потерявшие актуальность и в наше время.

– В трудные годы казахской истории Абай Кунанбайулы своим творчеством, общественной деятельностью обращался к остро социальным вопросам, – рассказала доктор филологических наук, профессор ВКУ имени С. Аманжолова директор научно-исследовательского института «Абайтану» Айжан Картаева. – Абай призывал свой народ учиться, уделял большое внимание развитию молодёжи в духе высокой нравственности. Его наследие бесценно. День Абая вошёл в календарь как всенародный, национальный праздник. Это историческое событие и большая радость!

Для Восточно-Казахстанской области, которая является родиной великого предка, это двойной праздник. В честь дня рождения Абая в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова пройдёт международный вебинар. В рамках мероприятия состоится презентация монографии ректора вуза профессора, академика Академии педагогических наук РК Мухтара Толегена «Правовые взгляды Абая и «Карамола ережесі», написанной к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Александра Исаева

Фото из открытых источников