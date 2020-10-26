Великий мыслитель мировой цивилизации 

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в международном форуме «Созвучие цивилизаций на Шелковом пути», посвященном 1150-летию со дня рождения Абу Насра аль-Фараби.

Нынешний год для независимого Казахстана и всего тюркского мира особенный, исторический, подчеркнул Государственный секретарь РК, открывая форум. Отмечается сразу несколько важных юбилейных дат: 175-летие великого Абая, 1150-летие гениального мыслителя, философа Абу Насра аль-Фараби, 750-летие Великого улуса Алтын Орды, 2200-летие Шымкента, который в 2020-м стал культурной столицей СНГ.

– Пользуясь случаем, мы выражаем благодарность всем международным организациям, иностранным партнерам, друзьям, которые внимательно следят за нашими мероприятиями и оказывают соответствующую поддержку, – сказал Крымбек Кушербаев.

Подобные проекты очень важны для подрастающего поколения. В частности, по словам Государственного секретаря РК, в этом юбилейном году проведена большая работа по определению наследия нашего земляка, великого мыслителя

аль-Фараби, его роли в истории мировой цивилизации, продвижению как национального бренда.

– Сегодня актуальность мыслей и идей аль-Фараби снова возрастает. Юбилейный год дал возможность Казахстану и всему миру заново открыть и увидеть в новом ракурсе значение наследия аль-Фараби для человечества. Очевидно, что достижения текущего года в популяризации наследия великого мыслителя откроют путь к новым творческим научным проектам, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Организаторами форума выступили Международная Тюркская академия при поддержке Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также Национальной комиссии Исламской Республики Иран по делам ЮНЕСКО. В нем приняли участие ведущие ученые-фарабиеведы из 30 стран мира, руководители ряда международных организаций, общественные и государственные деятели, дипломаты. Работа проходила с синхронным переводом на 6 языков и напрямую транслировалась в соцсетях.

Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами напомнил, что аль-Фараби уже 1 000 лет назад рассматривал создание добродетельного общества и государства, дал определение гражданского общества, сделал комментарии к учениям Аристотеля и Платона, которые сегодня нам всем нужно детально изучать.

– Шелковый путь, как и все другие, был построен с одной целью – внести вклад в достижение устойчивого развития. Он не только в прямом, но и в культурном контексте являлся путем для паломников, – отметил Генеральный секретарь Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим аль-Малик.

Директор Постоянного комитета министров ОИС по научно-техническому сотрудничеству Мухаммад Икбал Чаудари также назвал Шелковый путь и другие древние маршруты коридорами знаний. Они соединяли разные цивилизации, народы, религии и позволяли им производить социокультурный взаимообмен.

– Средневековые мусульманские цивилизации в целом и тюркские народы в частности вдоль Шелкового пути были колыбелью мирового интеллектуального возрождения. Ученые из этих плодородных земель превратили простые философские занятия в серьезные научные дисциплины, связали науку с цивилизацией таким образом, что поиски знаний стали обычным стремлением общества, – сказал Мухаммад Икбал Чаудари. – Великий ученый аль-Фараби широко известен как основатель философии в исламском мире, сторонник просвещенных исламский идей, которые способствовали натурализации древнегреческого наследия в евразийском мире. Он внес неоценимый вклад в развитие таких наук, как логика, физика, метафизика, музыка и политика, а также сделал важные замечания по трудам Аристотеля и Платона. Аль-Фараби – один из первых интеллектуалов, заложивших основы современных научных методов.

По словам главного советника Президента Турецкой Республики Ялчына Топчу, культура – это волшебный ключ к миру и процветанию для всех государств и народов. И сегодня дверью с таким ключом может стать Шелковый путь, возрождение которого играет важную роль в обеспечении безопасности и процветания во всем мире.

После приветственных выступлений работа форума продолжилась в двух секциях – «Цивилизации на Шелковом пути» и «Философия аль-Фараби и современный мир». В ходе первой выступили генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, директор Центра IICAS Дмитрий Воякин, президент Академии наук Ирана Реза Давари Ардакани и другие. Участие во второй секции приняли ученые из Египта, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Греции и Франции.

Асель Муканова,

«Казахстанская правда», № 200, от 20 октября 2020 г.