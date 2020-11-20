Величие мысли,  застывшее в строках 

В Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеке имени Абая прошла онлайн-презентация книжной серии «Абай әлемі». В серию 2020 года вошли 22 книги на казахском, русском и английском языках. Сборники познакомят читателей не только с произведениями Абая, но и творчеством его детей и последователей.

– Издания серии «Абай әлемі» выходят уже в третий раз. В 2020 году мы отмечаем 175-летие Абая. Именно этой юбилейной дате посвящена данная серия. Любой из читателей может найти в ней для себя что-то интересное и полезное. Книги интересны тем, что в них соблюдена хронология произведений Абая. Одна из книг великого просветителя впервые была издана в 1909 году на арабской графике, – рассказывает руководитель отдела развития библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева.

Первая книга, с которой познакомили читателей в ходе презентации, – это произведение Абая Кунанбайулы, изданное в 1909 году на арабской графике. Первое сочинение, вошедшее в книгу, датируется 1885 годом.

В серию также вошёл сборник стихов Абая на английском языке. Впервые он был переведён на язык Шекспира много лет назад, однако в книжном формате издан впервые.

Издание «Құнанбай қажы», вошедшее в книжную серию «Абай әлемі» в этом году, повествует об истории семьи Абая, о его отце и детях. Книга состоит из трёх разделов, первый из которых посвящён рождению поэта, второй знакомит читателя с деятельностью его отца Кунанбаякажы, а третий вобрал в себя дневники этнографа Адольфа Янушкевича, который в 1846 году приезжал в город и встречался с отцом АбаяКунанбайулы. В его дневниках хранятся воспоминания о жизни Абая и о том времени в целом.

Следующий сборник в серии – четырёхтомник «Абай және ақын шәкірттері мұрасы», куда вошли труды и произведения последователей школы Абая. Одно из них – исследования Каюма Мухамедханова. В нём описаны жизнь и творчество не только самого Абая, но и его сыновей, которые также были авторами многих произведений. Во втором томе собраны разноплановые произведения последователей Абая, среди которых Шакарим Кудайбердиев, дети, племянник Какетай и внуки Абая. Они были не только родственниками, но и теми, кто продолжил творческий путь мыслителя.

Следующий многотомник – «Абайтану», включающий произведения многих исследователей жизни и творчества Абая. В него вошли произведения многих алашординцев, в том числе Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и других. Все их сочинения сохранены в той последовательности, в которой были написаны.

Ещё один сборник из серии 2020 года – автора Абиша Жиреншина, в нём собраны исследования об Абае на двух языках. В серию также вошли произведения исследователей жизни Абая Камена Оразалина, Айткеша Толганбаева и Турсына Журтбая. В них отражено наследие великого сына казахской степи и то, как слова назидания и поэтика мыслителя повлияли на его современников. Хотелось бы отметить ещё двухтомник известного поэта и последователя Абая Шакира Абенова и две книги Бориса Щербакова «Звёздная степь Жидебая» на русском и английском языках.

Все эти книги есть в свободном доступе в библиотеке имени Абая, они ждут своего читателя.

Наргиза Омарканова

Семей