Векторы развития 

В Семее утвердили «Программу развития территории города Семея на 2021–2025 годы». Город будет развиваться по трём основным направлениям: рост региональной экономики, обеспечение нового качества жизни и строительство региона, комфортного и безопасного для проживания. Чтобы воплотить в жизнь все намеченные планы, потребуется более 192 млрд тенге.

Проект «Программы развития территории города Семея на 2021–2025 годы» депутатам городского маслихата в ходе III внеочередной сессии представила руководитель отдела экономики и финансов города Роза Кудайбергенкызы.

– В соответствии с действующей системой государственного планирования, в настоящее время разработан проект «Программы развития территории города Семея на 2021–2025 годы», ориентированный на повышение качества жизни населения, создание условий для развития всех отраслей экономики и формирование точек роста, – отметила Роза Кудайбергенкызы.

Отметим, что на реализацию программы развития города, по предварительным расчётам, потребуется не менее 192,579 млрд тенге. При этом источниками финансирования выступят республиканский, областной и городской бюджеты, а также заёмные и собственные средства инвесторов.

Объёмы финансирования по годам, по предварительным данным, составят:

2021 год – 33,783 млрд тенге;

2022 год – 53,699 млрд тенге;

2023 год – 46,576 млрд тенге;

2024 год – 32,205 млрд тенге;

2025 год – 26,314 млрд тенге.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Анализ результатов реализации программы развития Семея до 2020 года показал, что за период 2017–2019 годы объём производства в обрабатывающей промышленности региона увеличился на 28,8% и составил 164 млрд тенге. В 2017 году он составлял 124,4 млрд тенге. В целом на текущий момент удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объёме региональной экономики Семея составляет 77%.

Значительно расширено машиностроительное производство. Так, за последние годы на базе автосборочного завода «СемАЗ» были введены в эксплуатацию линии по сборке автомобилей «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель NEXT», а также освоен выпуск грузового автомобиля Foton и автобуса DongFeng. На базе АО «ФИК «Алел» успешно реализован проект по внедрению инновационной технологии HiTeCC извлечения золота из «хвостов». ТОО «Семей кұрылыс материалдары» запустило производство автоклавного газобетона, а завод ЖБИ ТОО «Фирма «Азия» наладил выпуск столбов линий электропередачи. Кроме того, в Семее было открыто два швейных производства – ТОО «Семспецснаб» и

ТОО «BAYAZIT LIFE».

За этот же период на 15,4% увеличился объём продукции сельского хозяйства в регионе. На конец 2019 года он составил 36,7 млрд тенге, это более чем на 5 млрд тенге больше, чем в 2017 году. За эти годы увеличилось производство картофеля с 53,2 до 54 тыс. тонн, а бахчевых культур – с 0,9 до 1,1 тыс. тонн. В целом объём валовой продукции растениеводства вырос с 14,2 до 16,1 млрд тенге. А объём валовой продукции животноводства увеличился с 17,4 до 20,3 млрд тенге. При этом возросла и численность голов крупного рогатого скота с 47,7 до 57,4 тыс. голов, а лошадей – с 26,5 до 35 тыс. голов.

За период реализации программы развития города были определены пять опорных сельских населённых пунктов: сёла Приречное, Кокентау, Чекоман, Мукур и Озерки. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» на 2021–2025 годы и бюджета развития на 2021–2023 годы на развитие этих опорных сёл запланировано более 4,834 млрд тенге.

В 2019–2020 годах проведена реконструкция водопроводных сетей в Мукуре, также завершено строительство уличного освещения в сёлах Приречное, Чекоман и Озерки.

Значительный рост демонстрирует малый и средний бизнес в Семее. Судите сами, только объём налоговых отчислений за период реализации программы развития города до 2020 года вырос с 5,5 до 20,3 млрд тенге, то есть в 3,6 раза(!). Неудивительно, что именно развитие малого и среднего бизнеса играет важную роль в экономике города, обеспечивает значительный процент занятости населения и существенную долю налоговых поступлений в бюджет.

В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» за последние три года со стороны государства была оказана поддержка 207 проектам на общую сумму 1,427 млрд тенге в виде выплат субсидий, предоставления гарантий, выдачи грантов и помощи в развитии

инфраструктуры.

Своё развитие нашла и транспортная инфраструктура. С 2017 по 2019 год было отремонтировано более 81 км дорог на сумму более 4,548 млрд тенге. Это позволило в 2,2 раза увеличить протяжённость дорог, находящихся в хорошем состоянии (с 71,3 до 158,9 км), а в неудовлетворительном состоянии снизить

с 132 до 44,4 км.

В рамках реализации программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол», жилищного строительства «Нұрлы жер» и «Развитие регионов до 2020 года» обеспечены качественной питьевой водой 3 442 жителя сёл Новобаженово и Кайнар. Проведена реконструкция системы водоотведения посёлка Шульбинск, построены водопроводные сети к индивидуальным жилым домам новой застройки на улицах Джунгарской и Потанина. В Семее введено в эксплуатацию более 318 тыс. кв. м жилья.

Для обеспечения населения теплом полностью завершены работы по расширению и реконструкции РК-1, модернизации релейной защиты оборудования РК-1 и ТЭЦ-1, реализации первой очереди проекта по реконструкции котельной

РК-3. Предстоит работа по реконструкции котельных правобережной части города.

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

Как показал комплексный анализ социально-экономического состояния Семея, одной из серьёзных проблем остаётся демографическая ситуация. Среди экономических показателей отмечаются: низкая загрузка действующих мощностей производств, высокая степень износа основных производственных фондов, низкий уровень инновации в производство и внедрение новых технологий, недостаточность оборотных средств предприятий для расширения и модернизации производства и недостаточно развитая инфраструктура. Всё это создаёт предпосылки потери конкурентоспособности выпускаемой продукции, особенно в долгосрочной перспективе.

Ещё одной немаловажной проблемой экономисты региона считают ограниченный доступ начинающих предпринимателей к финансово-кредитным ресурсам. Причина одна – недостаточность залогового имущества для обеспечения кредита.

Серьёзные проблемы наблюдаются и в туристической отрасли. Негативное влияние на развитие туризма объясняют слабой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, труднодоступностью туристических мест, низким уровнем сервиса, а также острым дефицитом квалифицированных кадров в отрасли.

В сфере образования отмечается значительная степень износа зданий 50 школ. Отсутствие финансирования на строительство новых школ создало дефицит в 4 тыс. ученических мест. Значительный износ – до 65% – отмечается в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Также есть целый ряд экологических проблем, «узкие места» в подготовке к ЧС, паводкам и многое другое.

ГРЯДУЩАЯ ПЯТИЛЕТКА

В 2021 году в Семее приступят к реализации нового пятилетнего плана по развитию региона. Определены три основных направления. Это рост экономики региона, обеспечение нового качества жизни и регион, комфортный и безопасный для проживания.

Для обеспечения роста экономики планируется создать условия для поэтапного увеличения роста налоговых и иных платежей в бюджет. Для этого будет необходимо обеспечить дальнейшее развитие базовых отраслей промышленности Семейского региона. Например, увеличение загрузки предприятий за счёт использования выпускаемой продукции в коммунальном и жилищном строительстве, в ЖКХ, в развитии транспортной инфраструктуры в рамках реализуемых проектов госпрограмм «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер». В рамках программы «Экономика простых вещей» будет оказываться поддержка предприятиям города по производству товаров народного потребления. Кроме того, будут предприняты шаги для стимулирования и продвижения экспорта готовой продукции, в том числе на рынки стран ЕАЭС, а также оказана поддержка инвесторов.

Помимо прочего, для повышения конкурентоспособности необходимо увеличить показатели качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции на действующих предприятиях. Для этого необходимо привлекать квалифицированные кадры.

Для обеспечения продовольственной безопасности города предполагается дальнейшее увеличение объёмов продукции животноводства, растениеводства и товарной продукции перерабатывающей отрасли АПК. Кроме того, в 2022–2023 годах запланировано строительство откормочных площадок на 3500 голов в сёлах Кайнар, Мукур и Приречное, а в 2022–2024 годах в Новобаженово будет построена молочно-товарная ферма на 1200 голов КРС.

Ожидается приток инвестиций в обрабатывающую промышленность. По предварительным расчётам, в период с 2021 по 2025 год ожидаются инвестиции в сумме более 50 млрд тенге. Так, в 2021 году начнётся строительство автоматизированного комплекса по переработке на базе ТОО «QAZAQ ASTYQ GROUP». Серьёзный рывок предстоит и в развитии туристической сферы.

Для обеспечения нового качества жизни в регионе поставлены пять основных целей по развитию систем образования, здравоохранения, обеспечения занятости и социальной защиты населения, развитию массового спорта и улучшению качества государственных услуг.

К примеру, для построения более эффективной системы образования в Семее решено в ближайшие пять лет построить четыре детских сада на 1240 мест в посёлках Бобровка, Восход и в микрорайоне Карагайлы. Также запланировано строительство четырёх средних школ на 3900 мест в посёлках Восточный, Восход и районе Карагайлы. Там же, в Карагайлы, запланировано строительство школы инновационных технологий в 2022–2023 годах.

В течение ближайшей пятилетки капитальный ремонт сделают на 15 объектах образования и ещё 75 школ оборудуют по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ. Для колледжа бизнеса и сервиса намечено строительство общежития на 288 мест.

В системе здравоохранения региона ожидается внедрение новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Так, на базе БСМП уже в текущем году будет внедрено эндопротезирование и артроскопия плечевого сустава. А на 2023 год намечено проведение открытых операций на сердце – аортокоронарное шунтирование. Также в 2021 году на базе перинатального центра будет обеспечен переход на четвёртый высокотехнологичный уровень оказания перинатальной медицинской помощи. В 2023 году в Семее откроется центр детской реабилитации. На 2023–2024 годы запланировано строительство детской городской больницы на 200 коек в поселке Ушактар.

Для дальнейшего развития массового спорта в городе в рамках государственно-частного партнёрства построят ледовый модуль с трибунами на 500 мест. На 2023–2024 годы намечена реконструкция стадиона «Спартак». В текущем году в селе Кайнар будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Третье основное направление программы развития Семея направлено на обеспечение мер безопасности и комфорта проживания на территории региона. Здесь предполагается реализация шести основных целей: развитие сельских территорий, обеспечение общественной безопасности и правопорядка, доступности жилья, обеспечение населения качественной питьевой водой, развитие транспортной инфраструктуры и улучшение экологической ситуации.

Для развития сельских территорий намечены работы по строительству и реконструкции объектов культуры, водопроводов, врачебных амбулаторий, школ, уличного освещения, дорог и тепловых сетей. Вот только несколько примеров из намеченного: в Приречном, Мукуре, Прииртышском, Чекомане и Кокентау в 2024–2025 годах будут построены спортивные комплексы. Уличное освещение построят в Мукуре, Чекомане, Прииртышском, Кокентау, Половинках, Мурате и Достыке. В вышеперечисленных сёлах отремонтируют школы и дороги, построят культурно-досуговые центры или отремонтируют существующие клубы.

Кроме того, в городе продолжится планомерная реконструкция теплоисточников, тепловых сетей и сетей водоснабжения и канализации. Так, уже в текущем году будут проведены работы по реконструкции котельных «35 квартал», «Зооветинститут», «Габбасова», «Центр», «РК-3» и ЦТП «66 квартал». Также будут построены тепловые сети в посёлке Степной, от котельной «Дорожник» до СШ №38, по ул. Уранхаева, от ул. Физкультурной до ул. Би Боранбая, ЦТП 507, ЦТП 518, ЦТП 401, ЦТП 410 и другие объекты теплоснабжения. Продолжатся работы по реконструкции водопроводных сетей и модернизации насосных станций в рамках сотрудничества с ЕБРР.

Для обеспечения безопасности внутри города в 2021 году завершится проект по освещению 136 улиц в Семее. В текущем году начнутся работы по укреплению берега Иртыша в районах острова Бейбітшілік, посёлков Восточный и Мирный, а также микрорайона Пристань.

Только на 2025 год запланировано устройство городского пляжа и дополнительной спасательной станции. В Карагайлы построят пожарное депо. Также будут продолжены работы по строительству дренажно-ливневой канализации, водоотводных каналов по улицам города.

К 2025 году будут введены в эксплуатацию 133 многоэтажных дома общей площадью 702,9 тыс. м2. В посёлках Аксай, Комсомольский и Ушактар продолжится индивидуальное жилищное строительство.

Также намечено строительство и реконструкция водопроводных сетей в посёлках Восточный, Восход, Холодный ключ, Березовский, Бобровка, Красный кордон, Лодочный, Жоламан, улиц Аэропортовская, Аягузская, Алматинская, а также в районах «Общество слепых» и Старый аэропорт.

Для улучшения экологической ситуации в 2021 году начнётся строительство нового полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода.

Планов – множество. Как они реализуются, можно будет судить уже через несколько лет. Несомненно, что решение каждой из обозначенных проблем сделает один из важнейших городов ВКО комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей и туристов.

Софья Соболевская

Фото автора и из архива редакции

Семей