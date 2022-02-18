Векторы развития агрохолдинга

За минувшее десятилетие в ТОО «ОХМК» почти в пять раз увеличилось производство молока. Сегодня надой составляет 40 тонн в сутки. От каждой коровы здесь получают более девяти тонн в год. Это один из лучших показателей сферы АПК Восточного Казахстана. Перед хозяйством стоит задача увеличить выпуск продукции в обозримой перспективе до 100 тонн ежесуточно.

По словам руководителя известного агрохолдинга Фарида Абитаева, ОХМК существует с 1965 года, имеет не только богатую историю, но и свои прочные традиции.

– Мы сюда зашли в ноябре 2012 года. С того времени прошло почти десять лет, – говорит Фарид Кумашевич. – Когда приобрели хозяйство, выход продукции в сутки составлял восемь тонн, сегодня его довели до 40 тонн. Если говорить про реализацию семян, она тоже выросла в 15 раз. Прошлый год завершили с цифрой 11 тысяч 200 тонн проданных элитных семян и гибридов. До этого подобная цифра была, конечно, гораздо скромнее. Заработная плата выросла с 52 тысяч тенге до 278 тысяч тенге в месяц. Увеличение более чем в пять раз.

На сегодняшний день производительность труда на одного сотрудника составляет 11,5 млн тенге. При этом в среднем по отрасли – 1,6–2 млн тенге. Конечно, на этом сказался рост цен. По факту, если считать на тонну произведённой продукции, то эта цифра будет несколько иной в целом по Казахстану.

Отдача с поля

По словам Фарида Абитаева, урожайность тоже увеличилась, в среднем в два раза. Средний показатель за последние пять лет составляет 41 центнер с гектара.

– Засуха минувших двух лет показатели чуть уменьшила. Было 43 центнера с гектара, но, я думаю, что это всё-таки хорошее достижение, – подчёркивает он. – По республике средний многолетний показатель урожайности составляет 13,5 центнера с гектара. У нас она всё равно значительно выше. Если же брать в масштабе региона, ВКО, то отдача с гектара колеблется в районе 16–16,5 центнера. Тоже неплохой результат для области.

За этим стоит большой труд огромного коллектива. Сегодня в хозяйстве работают специалисты из ближнего зарубежья. В первую очередь в селекции. Развиваются три направления деятельности. Наука, молочное животноводство, растениеводство и реализация семян.

Ещё одно новое направление, которое здесь активно развивают, – переработка собственной продукции. В 2021 году был построен комбикормовый завод мощностью шесть тонн в час на основе немецкой технологии и оборудования. В настоящее время он полностью обеспечивает местные потребности. Но в перспективе планируется, что завод будет работать для нужд всей области и, возможно, на экспорт. За пределы области также планируется реализовывать семена.

– Поэтому в первую очередь мы нацелены производить семена, – комментирует Фарид Абитаев. – Всё, что у нас отходит от основного производства, идёт на кормление животных. И теперь используется как сырьё для комбикормового завода с целью дальнейшей переработки и реализации различным потребителям.

Качество семян

В семеноводстве хозяйству обеспечивает успех научное подразделение, в котором трудятся 35 человек. Напомним, предприятие существует ещё с 1965 года. Есть наработки по селекции семян подсолнечника. За длительный период работы имеется в коллекции свыше четырёх тысяч линий. И оттуда продолжается процесс селекции.

– Пригласили зарубежных специалистов. Из Украины, в частности, у нас работают селекционеры по подсолнечнику, селекции сои. Среди них кандидаты, есть доктор наук. Четыре зарубежных специалиста, остальные наши. В том числе магистры и научные сотрудники более низкого звена, – поясняет руководитель агрохолдинга.

В настоящее время наука ежегодно выводит новые сорта и гибриды. В этом хозяйстве уже зарегистрировано девять гибридов подсолнечника, по два сорта сои и яровой пшеницы. Причём что касается подсолнечника, впервые в Казахстане выведены гибриды, устойчивые к гербицидам. Это известные системы, когда подсолнечник идёт в паре. Он «не видит», не чувствует этот гербицид. И растёт благополучно при химических обработках. Между тем гербицид убирает все сорные растения. Включая даже любой другой подсолнечник, который не идёт в паре с ним. Это позволяет иметь очень чистое поле.

Система, так и переводится с немецкого языка, как «чистое поле». Её разработала немецкая компания, и это обеспечивает, таким образом, высокий урожай. По ней работают все хозяйства Северного Казахстана, которые не имеют возможности механически обрабатывать почву. Многие из них перешли на минимальную или нулевую технологии. Это идеально подходит для борьбы с сорной растительностью на полях и одновременно является элементом обработок почвы без пахоты, оборота земельного пласта плугом.

– Поэтому продажи гибридов, устойчивых к гербицидам, у нас идут очень хорошо, – подчёркивает Ф. Абитаев. – Сегодня мы занимаем по гибридам подсолнечника 15 процентов казахстанского рынка. Теперь стоит задача увеличить эту цифру вдвое как минимум. Сегодня на рынке Казахстана присутствуют 78 процентов иностранных сортов и гибридов. А наша задача их потеснить. Создать отечественный качественный продукт, и в рыночных условиях выполнить эту задачу.

Выгодная соя

Если говорить о сортах сои, которые здесь выводят, то это соя ультраскороспелая. Она успевает вполне созреть так же, как и пшеница, с 1 по 15, в крайнем случае, до 20 сентября. Это позволяет убрать её вовремя и с достаточно хорошим качеством, которое соответствует сегодня всем стандартам. Поэтому соя однозначно имеет право на то, чтобы присутствовать в северных регионах Казахстана.

Прежде из-за отсутствия скороспелых сортов соя была представлена в основном на юге Казахстана, в Алматинской области. По этой же причине у нас не росли площади под ней. А соя – это важный белковый продукт, который сегодня нужен в Казахстане для животноводства, птицеводства и для экспорта в соседний с нами Китай. Там готовы покупать сою миллионами тонн. Поэтому в агрохолдинге вывели такую сою, способную созреть даже за короткое лето в условиях северных целинных регионов аграрного Казахстана.

– В настоящее время у нас есть к реализации семена. И мы надеемся, что это направление будет очень важным. Соя и почву излечивает за счёт того, что поглощает азот из атмосферного воздуха, откладывает его в корнеобитаемом слое в виде клубеньковых бактерий, – говорит собеседник. – Таким образом, лечит и восстанавливает почву. Обеспечивает для всех других растений, которые высеваются после сои, дополнительное питание.

Селекция зерновых

По селекции зерновых культур агрохолдинг работает сейчас самостоятельно, но с 2022 года имеется договорённость с Краснодарским институтом зерна имени Лукьяненко (это самый большой в мире зерновой институт) о совместной работе с российскими партнёрами. Уже шесть лет в агрохолдинге продают сорта их селекции, размножают. В Казахстане он имеет на это эксклюзивное право, а с нынешнего года получили возможность совместно выводить новые сорта. Это большой прорыв в отечественной науке.

– Кроме того, у них большая коллекция многолетних трав и зернобобовых культур. Поэтому мы также сделали в этом направлении существенный прорыв в сфере науки и селекции, – добавляет Фарид Абитаев. – Теперь сможем сами выводить отечественные совместные сорта пшеницы и других культур, которыми непосредственно занимается институт имени Лукьяненко.

Лён и горох

Также предприятие работает в тесном партнёрстве с другими научными учреждениями, в частности, с французской компанией приступило к размножению льна масличного. В мире Казахстан занимает первое место по посевам льна. Теперь стоит задача добиться на них высокой урожайности. На сегодня выход в 6-7 центнеров с одного гектара никого не устраивает. В то же время лён французской селекции позволяет с тех же самых гектаров получать урожай вдвое и втрое больше. Это тоже стратегически важная культура, которая позволит укрепить свои позиции на мировом рынке. Сотрудничество с французскими партнёрами обеспечит высокую урожайность. Кроме того, имеется большой рынок сбыта для этих семян внутри Казахстана.

Ещё ведётся работа с немецкой компанией по размножению гороха. Это тоже бобовая культура, которая лечит землю и даёт высокие урожаи в наших условиях. В 2021 году получено 45 центнеров с каждого гектара. Это очень высокий показатель. В итоге тоже предлагаются семена гороха на реализацию.

– Продолжаем развивать связи с итальянской компанией по размножению твёрдой пшеницы итальянской селекции. Это мировой лидер по глубокой переработке продукции вплоть до выпуска макарон. С ними работаем сейчас по размножению сортов их селекции, дальше передаём в целинные регионы Казахстана, – рассказывает руководитель агрохолдинга. – Урожайность у нас почти в три раза выше. Это позволяет эффективно нам здесь размножать семена западной селекции и получать высокие урожаи и добиться низкой себестоимости семян.

– Что касается других направлений в растениеводстве, то полученные семена размножаются и реализуются на территории Казахстана. Сейчас есть планы по созданию партнёрской сети в регионах, благодаря чему семена будут размножать дальше и представлять селекцию агрохолдинга уже в регионах. Иначе невозможно произвести в одном месте огромные объёмы и перевозить на большие расстояния. Поэтому мы ищем таких партнёров, и у нас это успешно получается, – говорит в заключение Фарид Абитаев.

Добавим, что есть большие планы по развитию сферы животноводства, производства и переработки молока, а также решения социально-бытовых вопросов, обеспечения жильём, закрепления кадров. Однако это тема отдельного разговора и газетной публикации.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции

Глубоковский район