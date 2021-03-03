Векторы партнёрства мирной жизни 

Двенадцать городов Казахстана в 2012 году вошли в международную организацию «Мэры за мир». И одним из первых в неё вошел Семей, став побратимом бельгийского города Ипра. А в целом в Восточном Казахстане в этой крупной международной организации состоят восемь городов. Это был очередной шаг к строительству безъядерного мира на Земле, инициатором и лидером которого в течение 30 лет выступает Республика Казахстан и её Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

17 марта 2012 года в Восточном Казахстане состоялось крупное международное мероприятие, давшее очередной импульс для развития безъядерных инициатив в различных странах мира. В Усть-Каменогорск и Семей прибыла делегация мэров различных городов мира, которые вошли в международную организацию «Мэры за мир». Здесь, на территории ВКО, состоялась масштабная международная конференция, в ходе которой лидеры городов мира обсуждали мирные инициативы.

Как признался мэр бельгийского города Ипр, председатель совета директоров компании «Перспектива-2020» международной организации «Мэры за мир» Люка Деане, местом проведения важного для мирового сообщества мероприятия наш регион был выбран не случайно. Казахстан – один из признанных лидеров антиядерного движения на глобальном уровне. Указом Первого Президента

РК Нурсултана Назарбаева 29 августа 1991 года впервые в истории человечества был закрыт испытательный ядерный полигон, и сегодня его богатый научно-технический потенциал используется исключительно в мирных целях.

Отметим, что международная организация «Мэры за мир» была основана в 1982 году по инициативе мэра Хиросимы Такэси Араки как ответ на гибель около 140 тыс. человек в результате атомной бомбардировки города 6 августа 1945 года. Начав свою деятельность в Японии, «Мэры за мир» постепенно объединила руководителей городов всех континентов Земли, которые подписали соглашение о присоединении к делу строительства безъядерного мира на планете. Когда градоначальники подписывают соглашение, это означает, что они поддерживают начало переговоров о ликвидации ядерного оружия. В настоящее время организация «Мэры за мир» насчитывает около 6800 городов-членов из 161 страны. Их главной целью является полная ликвидация ядерного оружия, строительство мира, свободного от ядерной угрозы.

На протяжении трёх десятков лет Казахстан призывает мир к отказу от ядерного оружия и строительству безъядерного мира. Закрытие Семипалатинского полигона стало лишь первым шагом на этом пути. И именно Семей стал площадкой мирных инициатив международного масштаба. Здесь у мемориала «Сильнее смерти» в 2009 году в присутствии многочисленных иностранных официальных гостей Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой признать 29 августа Всемирным днём действий против ядерного оружия. Здесь же 13 октября 2011 года прошёл 20-тысячный митинг в рамках международного форума «За безъядерный мир», в ходе которого была открыта «Стела мира» – символ добра, процветания и развития человечества. Почти десять лет живёт традиция проведения массовых акций и митингов в защиту мира и отказа от ядерного оружия именно у мемориального комплекса «Сильнее смерти» во Всемирный день действий против ядерного оружия, день, когда навеки замолчал Семипалатинский испытательный ядерный полигон.

Идеи Казахстана во многом созвучны с целями международной организации «Мэры за мир». Поэтому неудивительно, что в марте 2012 года сразу 12 городов нашей республики присоединились к этому движению.

Восточный Казахстан, как территория, испытавшая последствия ядерных взрывов, поддерживает инициативу международного движения «Мэры за мир».

Помимо мирных и антиядерных инициатив мэры городов-партнёров были намерены завязать и тесные культурные и экономические связи, особенно в деле развития туризма. Кроме того, в Восточном Казахстане много привлекательных отраслей: природные ресурсы, научно-технический потенциал, промышленность, которые могли бы стать точками развития партнёрских отношений между городами-партнёрами всего мирового сообщества.

Символично, что памятный камень с надписью на трёх языках «Мэры за мир» был заложен именно в Семее, на территории мемориального комплекса, между двумя памятниками «Сильнее смерти» и «Стела мира». Он напоминает людям, что только усилия, направленные человечеством на мирные инициативы, способны остановить угрозу ядерной войны и полного самоуничтожения.

Софья Соболевская

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Семей