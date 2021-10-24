Вековая память

В селе Кундызды Абайского района установили бюст Абая Кунанбайулы.

Скульптуру разместили рядом со зданием Дома культуры. Знаковое событие прошло в рамках празднования 120-летия со дня рождения писателя, поэта Шакира Абенова.

Бюст великого поэта был возведён при спонсорской поддержке уроженца Абайского района, мастера спорта международного класса по қазақ күресі, двухкратного чемпиона турнира «Қазақстан барысы» Айбека Нугымарова.

В церемонии торжества участвовали аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов, аксакалы Абдеш Имаханов и Абай Исаулы, директор Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай – Борили» Турдыкул Шанбай, председатель Совета ветеранов села Кундызды Кайырбек Тайтолеуов, потомок Шакира Абенова Сана Шакиркызы.

– Уверены, что новый памятник Абаю станет одной из главных достопримечательностей села Кундызды, которая будет побуждать молодое поколение стремиться к духовному совершенству, – отметили организаторы.

Баян Аскар

Фото ОВП Абайского района

Абайский район