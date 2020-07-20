Вековая мудрость

Чтобы знать историю своего народа, необходимо чаще вспоминать выдающихся личностей. Сына Великой степи – Абая Кунанбайулы уважают и чтят не только в больших городах, но и в отдаленных аулах и селах.

Имя казахского классика на слуху у людей от мала до велика, а на его «Словах назидания» воспитано не одно поколение. В 2019 году в селе Самарское Кокпектинского района увековечили память Абая, установив памятник поэту и просветителю. Монумент создал скульптор, член Союза художников Республики Казахстан, преподаватель школы искусств села Акжар Тарбагатайского района Алибек Шоканов.

Скульптара на постаменте изображает Абая, который взглядом охватывает бескрайние казахские степи. В руке у акына его вечная спутница – книга, которую он прижимает к сердцу. Подобный жест показывает, насколько Абай трепетно относился к слову. Общая высота скульптуры составляет семь метров.

– Передать характер, задумчивый взгляд, настроение – дело непростое, – поделился на открытии памятника Алибек Шоканов. – Мы запечатлели Абая, стоящего на горной вершине, думающего о будущем своего народа. В общей сложности потратили год: долго готовились, рисовали эскиз.

Памятник Абаю Кунанбайулы, установленный на одноименной площади, стал достопримечательностью села. На прилегающей территории обустроили фонтан и разбили клумбы.

Александра Исаева

Кокпектинский район

Из открытых источников