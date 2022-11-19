Культура

«Ведь кто-то по следам моим пройдёт…»

19.11.2022
855

Литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству поэта Восточного Казахстана, почётного гражданина Усть-Каменогорска Михаила Чистякова, прошёл на днях в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского.

– Михаил Чистяков – один из ярких представителей региональной и республиканской литературы XX века, чьё творчество связано с историей родного края, становлением и развитием литературы Восточно-Казахстанской области, – отметила ведущая литературной гостиной, сотрудник литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Людмила Борзых.

Атмосфера очарования и любви к родному краю царила на этом литературно-музыкальном вечере. Старшеклассники гимназии №6 беседовали о судьбе и творчестве поэта, проникновенно читали его стихи, в которых Михаил Чистяков описывал деревенскую жизнь. Для него это было самое светлое время, поэтому яркие воспоминания легли в основу целого цикла поэтических произведений. Жизнь в деревне Чистяков воспринимал как праздник труда, его стихи – песнь труженикам, отдавшим все свои силы, вложившим душу в тяжелейшую крестьянскую работу.

Из фактов биографии Михаила Чистякова известно, что его отец крестьянствовал на нескольких полосках земли. Мать умерла, когда Мише было четыре года. В семье осталось шестеро детей. Позже Мише придётся бросить учёбу в школе, чтобы работать. Но много ли заработает подросток? И тогда сестра вызовет его к себе в Семипалатинск (ныне Семей). Он поступит учиться на геологоразведочный рабфак, быстро освоит казахский язык.

«Учась на рабфаке, Миша всё отчётливее ощущал тяготение к литературе и потребность писать. Читая произведения классиков, пропуская стихи через свою душу, чувствовал, что из его души льются поэтические стихи. И он стал их записывать в тетрадку, до поры до времени пряча их. Именно в это время пришло ясное видение своего будущего. Его место – литература. Это то, чему он хочет посвятить свою жизнь», – выдержка из статьи архивиста госархива ВКО Татьяны Волковой о Михаиле Чистякове.

Окончив рабфак, а потом и учительские курсы, он уехал в Аксуат, одновременно обучаясь на заочном отделении Семипалатинского государственного Казахского учительского института. Было много планов и задумок, но все их перечеркнула Великая Отечественная война. Она оставила неизгладимый след в жизни и творчестве Михаила Чистякова.

В июле 1942 года его призвали на фронт стрелком 888 стрелкового полка 298 дивизии. Рядовой красноармеец попал под Сталинград. Адом на земле запомнилась война молодому поэту. В окопах, в ожидании нового боя, он написал свои первые стихи о войне. 19 ноября 1942 года получил тяжёлое ранение в голову. Несколько серьёзных операций не спасли ему зрение. Демобилизовавшись инвалидом войны, он уехал в Чимкент, где познакомился со своей будущей супругой. В стихах Чистякова появилась новая тема – любви, занявшая особое место в его лирике.

Однажды, вернувшись из Усть-Каменогорска, Михаил Чистяков уговорил жену переехать в этот полюбившийся ему город. Работал учителем русского языка и литературы в казахской школе, одновременно получая высшее образование в Семипалатинском педагогическом институте. Защитив диплом, перевёлся в среднюю школу №25.

Но слепота прогрессировала. И однажды врачи вынесли вердикт: больше учительствовать Михаил Иванович не сможет. Пришлось уйти с любимой работы. Но он не опустил рук и нашёл для себя новое интересное дело: Чистяков возглавил детский литературный кружок «Костёр» в Доме пионеров. Многие его воспитанники, пройдя школу литературного мастерства, стали писателями, поэтами, журналистами, учёными.

Кроме того, Михаил Чистяков работал корреспондентом в отделе культуры и быта областной газеты «Знамя коммунизма» (ныне «Рудный Алтай»). Потом возглавил литературное объединение писателей и поэтов Восточного Казахстана «Звено Алтая».

«В областной газете Михаил Иванович проработал до пенсионного возраста. За это время он прошёл хорошую журналистскую школу. С благодарностью вспоминает поэт своих редакторов, умевших ценить его поэтическое дарование: Ивана Дмитриевича Полунина, Петра Ивановича Капустина, Юрия Ефимовича Матвеева, Михаила Тимофеевича Новика и многих других. В тесном содружестве Михаил Иванович был и с редакторами казахской областной газеты «Коммунизм туы» (ныне «Дидар»). Чистяков переводил стихи казахских поэтов на русский язык и публиковал их в газете «Рудный Алтай», журнале «Простор». Так, благодаря его переводам, русскому читателю стали известны имена Серика Габдуллина, Зарикбая  Ибраева, Тохтарбека Кызыкбаева», – из статьи архивиста госархива ВКО Татьяны Волковой о Михаиле Чистякове.

Он много писал, в свет выходили его поэтические сборники. Находил время для активной общественно-политической деятельности. Вклад Михаила Чистякова в развитие города, который стал ему родным, был по достоинству оценён земляками: в 1985 году член Союза писателей СССР и Казахстана, лауреат премии Союза писателей Казахстана, участник ВОВ Михаил Чистяков стал почётным гражданином Усть-Каменогорска. Уже в годы независимости он получил звание заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан и почётного профессора ВКГУ им. С. Аманжолова (ныне ВКУ им. С. Аманжолова).

– Стихи Михаила Чистякова настолько легки и мелодичны, что легли в основу многих лирических песен, рождённых на берегах Иртыша, – отметила Людмила Борзых.

Екатерина Гуляева

Фото автора

19.11.2022
855

Еще новости

Там, за далями потаёнными…

16.11.2022

Мировое признание «Мукагали»

09.11.2022

Таланты изумрудного Алтая

08.11.2022

Рецепт от осенней хандры

06.11.2022
Back to top button