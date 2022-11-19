«Ведь кто-то по следам моим пройдёт…»

Литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству поэта Восточного Казахстана, почётного гражданина Усть-Каменогорска Михаила Чистякова, прошёл на днях в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского.

– Михаил Чистяков – один из ярких представителей региональной и республиканской литературы XX века, чьё творчество связано с историей родного края, становлением и развитием литературы Восточно-Казахстанской области, – отметила ведущая литературной гостиной, сотрудник литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского Людмила Борзых.

Атмосфера очарования и любви к родному краю царила на этом литературно-музыкальном вечере. Старшеклассники гимназии №6 беседовали о судьбе и творчестве поэта, проникновенно читали его стихи, в которых Михаил Чистяков описывал деревенскую жизнь. Для него это было самое светлое время, поэтому яркие воспоминания легли в основу целого цикла поэтических произведений. Жизнь в деревне Чистяков воспринимал как праздник труда, его стихи – песнь труженикам, отдавшим все свои силы, вложившим душу в тяжелейшую крестьянскую работу.

Из фактов биографии Михаила Чистякова известно, что его отец крестьянствовал на нескольких полосках земли. Мать умерла, когда Мише было четыре года. В семье осталось шестеро детей. Позже Мише придётся бросить учёбу в школе, чтобы работать. Но много ли заработает подросток? И тогда сестра вызовет его к себе в Семипалатинск (ныне Семей). Он поступит учиться на геологоразведочный рабфак, быстро освоит казахский язык.

«Учась на рабфаке, Миша всё отчётливее ощущал тяготение к литературе и потребность писать. Читая произведения классиков, пропуская стихи через свою душу, чувствовал, что из его души льются поэтические стихи. И он стал их записывать в тетрадку, до поры до времени пряча их. Именно в это время пришло ясное видение своего будущего. Его место – литература. Это то, чему он хочет посвятить свою жизнь», – выдержка из статьи архивиста госархива ВКО Татьяны Волковой о Михаиле Чистякове.

Окончив рабфак, а потом и учительские курсы, он уехал в Аксуат, одновременно обучаясь на заочном отделении Семипалатинского государственного Казахского учительского института. Было много планов и задумок, но все их перечеркнула Великая Отечественная война. Она оставила неизгладимый след в жизни и творчестве Михаила Чистякова.

В июле 1942 года его призвали на фронт стрелком 888 стрелкового полка 298 дивизии. Рядовой красноармеец попал под Сталинград. Адом на земле запомнилась война молодому поэту. В окопах, в ожидании нового боя, он написал свои первые стихи о войне. 19 ноября 1942 года получил тяжёлое ранение в голову. Несколько серьёзных операций не спасли ему зрение. Демобилизовавшись инвалидом войны, он уехал в Чимкент, где познакомился со своей будущей супругой. В стихах Чистякова появилась новая тема – любви, занявшая особое место в его лирике.

Однажды, вернувшись из Усть-Каменогорска, Михаил Чистяков уговорил жену переехать в этот полюбившийся ему город. Работал учителем русского языка и литературы в казахской школе, одновременно получая высшее образование в Семипалатинском педагогическом институте. Защитив диплом, перевёлся в среднюю школу №25.

Но слепота прогрессировала. И однажды врачи вынесли вердикт: больше учительствовать Михаил Иванович не сможет. Пришлось уйти с любимой работы. Но он не опустил рук и нашёл для себя новое интересное дело: Чистяков возглавил детский литературный кружок «Костёр» в Доме пионеров. Многие его воспитанники, пройдя школу литературного мастерства, стали писателями, поэтами, журналистами, учёными.

Кроме того, Михаил Чистяков работал корреспондентом в отделе культуры и быта областной газеты «Знамя коммунизма» (ныне «Рудный Алтай»). Потом возглавил литературное объединение писателей и поэтов Восточного Казахстана «Звено Алтая».

«В областной газете Михаил Иванович проработал до пенсионного возраста. За это время он прошёл хорошую журналистскую школу. С благодарностью вспоминает поэт своих редакторов, умевших ценить его поэтическое дарование: Ивана Дмитриевича Полунина, Петра Ивановича Капустина, Юрия Ефимовича Матвеева, Михаила Тимофеевича Новика и многих других. В тесном содружестве Михаил Иванович был и с редакторами казахской областной газеты «Коммунизм туы» (ныне «Дидар»). Чистяков переводил стихи казахских поэтов на русский язык и публиковал их в газете «Рудный Алтай», журнале «Простор». Так, благодаря его переводам, русскому читателю стали известны имена Серика Габдуллина, Зарикбая Ибраева, Тохтарбека Кызыкбаева», – из статьи архивиста госархива ВКО Татьяны Волковой о Михаиле Чистякове.

Он много писал, в свет выходили его поэтические сборники. Находил время для активной общественно-политической деятельности. Вклад Михаила Чистякова в развитие города, который стал ему родным, был по достоинству оценён земляками: в 1985 году член Союза писателей СССР и Казахстана, лауреат премии Союза писателей Казахстана, участник ВОВ Михаил Чистяков стал почётным гражданином Усть-Каменогорска. Уже в годы независимости он получил звание заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан и почётного профессора ВКГУ им. С. Аманжолова (ныне ВКУ им. С. Аманжолова).

– Стихи Михаила Чистякова настолько легки и мелодичны, что легли в основу многих лирических песен, рождённых на берегах Иртыша, – отметила Людмила Борзых.

Екатерина Гуляева

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