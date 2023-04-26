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Вечный зов в неизведанное

26.04.2023
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В Восточно-Казахстанском музее искусств состоялся вечер памяти «Вечный зов в неизведанное», посвящённый писателю Анатолию Иванову.

В этом году отмечается 95 лет со дня рождения нашего земляка, перу которого принадлежат такие известные произведения, как «Повитель», «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», «Алкины песни», «Ермак».

Анатолий Иванов родился 5 мая 1928 года в Шемонаихе. Его детство закончилось рано – когда ему было восемь лет, умер отец. На руках у матери осталось трое детей. Особенно тяжёло пришлось семье в годы Великой Отечественной войны. После школы Анатолий, как и другие мальчики, работал на колхозном поле. Много позже в своём очерке «Преобразование» он напишет: «Шемонаиха – это моя Родина. Здесь я родился, здесь научился различать волнующие запахи распаханной весной земли и росных летних лугов, раскалённых зноем каменных гор и покрытых толстым снежным покровом полей».

Успешно окончив Шемонаихинскую среднюю школу, Анатолий Иванов решил связать свою жизнь с журналистикой. Он прошёл путь от простого корреспондента до главного редактора столичного журнала «Молодая гвардия» (Москва).

К слову, профессиональная деятельность сыграла большую роль в творческой судьбе и становлении его как писателя. Посещая районы, колхозы и встречаясь с разными людьми, он наблюдал, как протекает их жизнь. Эти наблюдения и впечатления легли в основу его произведений. «Вот тут у меня и зарождались первые замыслы, которые я попытался передать в рассказах», – писал он позднее.

Небывалую по тем масштабам популярность автору принесла экранизация его романов «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Чтобы взять эти книги, люди стояли в очередях в библиотеки.

Интерес к бесценному, до конца не изведанному творчеству Анатолия Иванова не угасает и сегодня. Вечер памяти, посвящённый его 95-летию, – тому подтверждение. Гости мероприятия посмотрели отрывки из кинофильмов, снятых по книгам писателя.

Также выступила специалист научно-исследовательского отдела обеспечения современной истории областного историко-краеведческого музея Ольга Тарлыкова. Она много лет изучала и собирала материалы о жизни и творчестве земляка, была знакома с ним лично.

Директор Шемонаихинского историко-краеведческого музея Наталья Дубинчик рассказала, как формировался личный фонд писателя в Шемонаихинском историко-краеведческом музее.

Работа по созданию постоянной экспозиции началась ещё в начале 80-х годов прошлого века. Многие материалы, ставшие основой коллекции, музею передал сам автор. В их числе – фотографии, фрагменты первых встреч с читателями после выхода в свет «Алкиных песен», театральные афиши и многое другое.

Один из интересных экспонатов – журнал успеваемости Шемонаихинской средней школы за 1943-1944 учебный год, где в числе других есть отметки Анатолия Иванова.

– Личный фонд насчитывает около 300 единиц хранения, из которых половина относятся к основному фонду, – поделилась Наталья Дубинчик. – Ценные экспонаты коллекции – книги, особенно двухтомник романа «Вечный зов» с дарственной надписью автора: «Музею г. Шемонаиха от автора и уроженца Этой Славной Земли». Причём последние три слова неслучайно написаны с большой буквы, тем самым Анатолий Степанович подчёркивает своё трепетное отношение к малой родине.

Отметим, почти весь фонд переведён в цифровой формат. Это не только позволяет ориентироваться в нём, но и использовать в работе, создавать презентации, чтобы обеспечить сохранность подлинных экспонатов.

…Шемонаихинцы очень гордятся, что Анатолий Степанович родился и долгое время жил в их городе. К 95-летнему юбилею знаменитого автора приурочен цикл торжественных мероприятий, которые состоятся пятого мая в Шемонаихинском районе.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВК музеем искусств

26.04.2023
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