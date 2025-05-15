Вечная слава поколению победителей!

В Восточно-Казахстанской области в дни празднования Великой Победы чествовали ветеранов войны и тружеников тыла. Этот день – выражение благодарности ныне живущим, уже ушедшим из жизни и павшим на поле боя воинам. Это напоминание о неразрывной связи поколений – о великой истории, которую мы храним в сердцах.



На праздничном военном параде в Астане Восточно-Казахстанскую область представляли ветеран войны Курмат Рахимов, труженики тыла Юрий Новолоцкий, Кульзаги Алиханова и Елена Ступак.

По возвращении в Усть-Каменогорск делегатов встречал в аэропорту глава региона Нурымбет Сактаганов.



– Уважаемые ветераны и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с Днём Победы! Вы – живое свидетельство героизма, мужества и самоотверженности. Благодаря таким, как вы, мы живём под мирным небом, строим будущее и воспитываем молодое поколение в духе патриотизма и справедливости. Ваши военные и трудовые подвиги никогда не будут забыты. Выражаю искреннюю признательность за вашу службу, труд и тот вклад, который вы внесли в развитие нашего региона и всей страны. Пусть каждый день будет наполнен теплом, вниманием и уважением, которого вы по праву заслуживаете, – обратился к ветеранам аким области.



КУРМАТ РАХИМОВ



Сотрудники Департамента полиции ВКО чествовали почётного ветерана войны и органов внутренних дел Курмата Рахимовича Рахимова, организовав торжественное мероприятие у Стены памяти – мурала, созданного в честь фронтовика.



Устькаменогорец Курмат Рахимов в 1942 году был призван в общевойсковые части. Он принимал участие в освобождении Литвы, Белоруссии, во взятии города Кёнигсберга в составе 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. После войны окончил военное училище в городе Каменец-Подольске, служил в пограничных частях на туркмено-иранской, казахско-китайской, советско-японской границах. После демобилизации в 1955 году приехал в город Усть-Каменогорск, где служил заместителем начальника Управления внутренних дел ВКО. В 1981 году вышел на заслуженный отдых. За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу» и другими юбилейными наградами. В этом году 17 июня ветеран переступит свой вековой рубеж, отметив 101-летие.



Хор Департамента полиции ВКО исполнил в честь ветерана военные песни, а ученики класса «Жас сақшы» подготовили тематические патриотические выступления. Мероприятие завершилось торжественным маршем сотрудников полиции и юных кадетов под звуки духового оркестра.



ПАВЕЛ СТРЕХО



В преддверии праздника аким ВКО поздравил с Днём Победы ветерана войны Павла Еремеевича Стрехо, вручил ему Благодарственное письмо от Главы государства и памятные подарки, а также нагрудный знак «80 лет Победы».



Павел Стрехо родился 23 февраля 1926 года в Маркакольском районе. В 17 лет был призван в армию, после школы младших командиров начал свой боевой путь на 3-ем Белорусском фронте.

После окончания войны участвовал в военных действиях против Японии, проявив при этом мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Ветеран награждён орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Японией» и медалью Жукова.



– Вы – пример настоящего мужества, патриотизма и высокого духа в трудное для страны время. Ваш героический путь – пример для нашего поколения. Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, которые не щадили жизни ради мирного неба, – поблагодарил ветерана Нурымбет Сактаганов.



Павел Еремеевич вспомнил боевых товарищей и суровые военные годы, а также особо подчеркнул ценность сегодняшней мирной жизни.



ЗАКЕН КУРМАНГОЖАНОВ



Жители Зайсанского района поздравили с Днём Победы ветерана-долгожителя – 102-летнего Закена Курмангожанова. В торжественной обстановке ему вручили поздравительное письмо от Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также юбилейную медаль «80 лет Победы».



Не остались в стороне и земляки – предприниматели Зайсанского района подарили ветерану новенький автомобиль как знак искреннего проявления уважения и благодарности потомков.



Закен Курмангожанов, посвятивший всю свою жизнь честному служению стране и земле, – ветеран труда, почётный гражданин Восточно-Казахстанской области и Зайсанского района, кавалер орденов «Красная Звезда» и «Құрмет». Он благополучно вернулся с полей сражений и неустанно трудился в мирное время. Его многодетная и многочисленная семья – пример для всей страны: у ветерана десять детей, 28 внуков, 68 правнуков и 9 праправнуков.



ВАСИЛИЙ РУДОМЕТОВ



Поздравления с Днём Победы накануне праздника принимал единственный в районе Алтай ветеран войны Василий Григорьевич Рудометов. Он был призван в армию в 17-летнем возрасте в 1944 году. После окончания войны служил ещё семь лет в звании гвардии рядового.



Заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев и аким района Алтай Ренат Курмамбаев вручили ветерану юбилейную медаль и поздравительный адрес от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, в котором от имени всех соотечественников выражалась благодарность ветерану за мирное небо над головой.



«Вы прошли через тяжелейшие испытания той страшной войны, сохраняя непоколебимую веру в идеалы свободы и справедливости, показали образец отваги и мужества, самоотверженной любви к Родине. Мы всегда будем хранить память о подвиге поколения победителей как подлинный пример для нашей молодёжи», – говорится в поздравительном адресе.



Свою военную выправку ветерану продемонстрировали кадеты школы имени С. Нурмагамбетова. Во дворе дома, где живёт Василий Григорьевич, прошёл праздничный концерт.



ПАВЕЛ АЛЬБОХА



В Риддере поздравили Павла Прокофьевича Альбоху – единственного оставшегося в живых ветерана войны в городе. Фронтовику 101 год, но несмотря на возраст и непростую жизнь, он остаётся крепким, доброжелательным и очень светлым человеком.



Павел Альбоха родом из села Выселки Самарской области. Призван в армию был в 1942 году. Прошёл обучение в военном училище и стал специалистом по обслуживанию радиооборудования на самолётах. А дальше – фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии, Чехословакии. Служил в истребительно-штурмовых частях 2-го и 4-го Украинских фронтов. За свой боевой путь награждён орденом Отечественной войны и четырьмя медалями. Павел Прокофьевич – почётный гражданин города Риддера и Восточно-Казахстанской области.



Сегодня о ветеране заботятся медики Риддерской поликлиники. Медсестра регулярно навещает фронтовика: приносит лекарства, контролирует давление, просто общается.



В преддверии Дня Победы заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов и аким города Думан Рахметкалиев навестили Павла Альбоху, выразили ему искреннюю благодарность за героизм и вручили памятные подарки. Для Риддера Павел Альбоха – гордость и живая легенда. Его судьба – это напоминание о подвиге, благодаря которому мы живём в мире.



ЗА ПОДВИГ В ТЫЛУ



Также во всех городах и районах Восточно-Казахстанской области принимали поздравления труженики тыла: Владимир Григорьев и Казыкен Егизбаева в Риддере, Елизавета Бикбаева и Курме Жетенева в Подгорном, Юрий Новолоцкий в Серебрянске, Кульзаги Алиханова в Катон-Карагае, Елена Ступак в Глубоком, Кауа Базарбаева в Полянском, Хадиша Туржанова в Маркаколе, Иван Гагарин в Усть-Каменогорске, Рәш Садыкова и Маруаш Рахимова в Тугыле, Болатхан Сабиев в Кабанбае, Мурат Ожанов в пос. Касым Кайсенов и многие-многие другие.



– Вклад в победу тех из вас, кто трудился в тылу, вместе с подвигами солдат на передовой неоценим. Вы неустанно трудились на благо страны, воспитали поколения молодых патриотов в трудный послевоенный период и внесли значительный вклад в развитие общества. Это подвиг. Мы всегда с уважением будем относиться к вам. Вы – наше национальное богатство, наша живая память, – выразил признательность труженикам тыла глава региона Нурымбет Сактаганов.

Дамир Омаров, Дмитрий Чжан

Фото Махаббат Ахметжанова, Altainews.kz

