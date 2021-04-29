Вечная формула успеха Казахстана

В Нур-Султане под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия» состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, на которой Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев торжественно передал пост Председателя АНК Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

В работе сессии в формате онлайн приняли участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции.

Внимательно за ходом заседания в столице следили и восточноказахстанцы, собравшиеся в областном акимате, среди них глава региона Даниал Ахметов, члены АНК, председатели региональных этнокультурных центров и молодёжных объединений, СМИ.

В ходе встречи было отмечено, что Ассамблея является авторитетным медиатором в области профилактики межэтнических споров и конфликтов. Тема сотрудничества всегда широко обсуждалась на сессиях АНК. Напомним, в республике действует около двух тысяч советов общественного согласия при АНК. Обеспечивая взаимодействие институтов гражданского общества и власти, они осуществляют общественный контроль за реализацией госорганами мероприятий по социально-экономическому развитию на местах, а также проводят мониторинг проблем населения.

– Мы обратили многообразие общества в свою пользу, – подчеркнул Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. – Это теперь является известным конкурентным преимуществом Казахстана. Созданная нами модель межэтнических отношений основана на ведущих международных правовых стандартах и признана сегодня во всем мире. Отечественная формула мира и согласия стала образом жизни, нравственным императивом, бесценным богатством и активом нашего государства.

Продолжая разговор об уникальной казахстанской модели мира и согласия, Елбасы подробно остановился на патриотическом воспитании молодёжи на основе гражданской идентичности, развитии волонтёрской деятельности, акции «Біз біргеміз» и миссии АНК.

Отдельно Елбасы рассмотрел вопрос повышения статуса государственного языка.

– Сегодня казахский этнос занимает более 70 процентов, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Этот процесс естественный во всём мире. Поэтому желание понять и изучить казахский язык мы должны поддерживать и поощрять везде и всюду. АНК может сыграть в этом большую роль. Я знаю, что так оно и происходит. Сколько молодых людей получили путёвку в жизнь от АНК, посмотрите. Сегодня эти люди работают на ответственных должностях и работают на двух языках. Зайдите на их страничку в соцсетях и увидите, как казахи полюбили этих ребят всей душой.

По словам Нурсултана Назарбаева, «вечная формула успеха Казахстана» заключается в дружбе, согласии, единстве. В подтверждение этого он напомнил, что в республике действуют 957 этнокультурных объединений и вместе с общественными советами, Клубами меценатов и Советами матерей они объединяют почти 500 тысяч людей, что составляет большую общественную силу.

Затем слово было предоставлено спикерам из разных регионов, у каждого из выступающих – уникальная судьба, в которой отражается история суверенитета Казахстана. Председатель Союза уйгурской молодёжи, врач из Павлодара, альпинистка с особыми потребностями, солист хора Турецкого и многие другие… Биографии этих людей по-настоящему вдохновляют!

Примечательно, что среди спикеров был и наш земляк – победитель телепроекта «Х-фактор» Евгений Выблов, который рассказал о том, как вырос в детском доме «Үміт», но никогда не чувствовал себя сиротой, наоборот, ощущал поддержку тех, кто работал в детском доме, особенно его директора Майры Бейсекановой, через руки которой прошли более тысячи детей, оставшихся без попечения родителей.

– Детдом для нас был как Малая Ассамблея, потому что мы все там были братья и сёстры, – признался Евгений Выблов. – Однажды Вы, Нурсултан Абишевич, сказали, что «У кого единая Отчизна – у того единое сердце». Самое главное – не быть озлобленным человеком. Я занимаюсь любимым делом, считаю себя состоявшимся человеком, женился, получил квартиру и благодарен судьбе за то, что я ровесник Независимости. Считаю, что национальный казахстанский код – это теплота и забота.

Было сказано также о том, что исторически так сложилось – Казахстан стал общим домом для разных этносов и культур. Если раньше людей сплачивали общие трудности, сейчас, в условиях суверенного государства, казахстанцы едины общими устремлениями и достижениями. Поэтому всем необходимо ценить межнациональное согласие. Однако современные вызовы, с которыми столкнулся цивилизованный мир, такие как пандемия коронавируса, вновь показали важность единства.

Неслучайно поздравления в адрес АНК отправили престижные международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО, Ассамблея народов России и др. Например, секретариат ОБСЕ направил вербальную ноту, где признаёт важность роли Ассамблеи народа Казахстана, одного из ключевых казахстанских партнёров, в построении государства и создании казахстанской модели межэтнического созидания, укрепления национального единства, а также обеспечения стабильности в стране.

В завершение встречи Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев торжественно передал пост Председателя АНК Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, подчеркнув, что делегирует не только полномочия, но уверенность в развитии важного и уникального общественного института.

В свою очередь Глава государства поблагодарил за оказанное доверие и предложил Елбасы стать Почётным Председателем АНК, учитывая огромные заслуги Нурсултана Назарбаева за годы Независимости, когда государственная политика в сфере укрепления идентичности и единства сформировалась в важнейшую самостоятельную конституционную функцию Республики Казахстан, с равенством личности в правах и свободах, с отрицанием исключительности по национальному признаку. Елбасы удалось создать такой институт, который сумел обеспечить необходимые пути конструктивного диалога и общение со всем полиэтничным народом Казахстана, с учётом интересов каждого этноса и гражданина.

Елена Пашке

Фото inform.kz