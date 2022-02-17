Вечер памяти поэта

Русский культурный центр совместно с областным Домом дружбы – центром общественного согласия провели вечер памяти, посвящённый 185-летию со дня смерти поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Как отмечают организаторы, в истории литературы каждого этноса есть великие люди, оставившие неизгладимый след. Особое место в русской литературе занимает Александр Пушкин.

Началось памятное мероприятие с выступления активиста Восточно-Казахстанского областного русского культурного центра Фарида Исмаилова, который исполнил романс «Я вас любил…» под аккомпанемент Геннадия Кузьмина.

– Пушкин не только по содержанию, но и по поэтическому мастерству оказал огромное влияние на мировую литературу. Как руководитель Русского культурного центра, считаю для нас большой задачей донести до будущих поколений прекрасные произведения поэта и почтить его память, – поделилась председатель ВКО русского культурного центра Вера Правдина.

В ходе вечера был организован квест, направленный на популяризацию творчества поэта среди молодого поколения. Участники квеста отвечали на вопросы на знание произведений А. Пушкина.

Украсили вечер и подарили гостям прекрасное настроение задушевные песни, которые исполнили активисты этнокультурных объединений Валентина Фрыжко и Любовь Семенкова. Отрывок из романа «Евгений Онегин» в исполнении режиссёра, актрисы Восточно-Казахстанского областного драматического театра Анастасии Витман покорил сердца зрителей.

– Я получила невероятные впечатления от этого вечера. Хочу поблагодарить Дом дружбы и Русский культурный центр за организацию такого мероприятия в память Пушкина, – выразила свою благодарность одна из участниц вечера памяти, Анна Дёмина.

В завершение организаторы провели среди гостей конкурс на исполнение стихов Пушкина.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарных требований.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено Домом дружбы – центром общественного согласия