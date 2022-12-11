Вдохновлённые танцем

Наталья Анистратова – удивительный человек. Танцовщица, хореограф. Несколько лет назад она попробовала себя в качестве тренера по спортивным танцам на колясках. И с тех пор готовит юных спортсменов на республиканские и международные чемпионаты, где они неизменно завоёвывают призовые места.

В 1993 году Наталья Анистратова окончила Алтайский государственный институт культуры по отделению бальных танцев и вернулась работать в родное село Урджар. Устроилась в районный Дом культуры вначале артисткой-танцовщицей в составе хореографического ансамбля «Сонар», но в 2012 году решила попробовать себя в качестве руководителя собственного хореографического коллектива. Возглавить который ей предложила директор Дома культуры и языков Урджарского района Жанат Андасова.

Так в Урджаре возник новый ансамбль «Вдохновение», который сегодня является гордостью района, одной из его визитных карточек.

– Сейчас в ансамбле работает уже шесть групп. Это девочки в возрасте от 4 до 15 лет. С ними занимаемся по самым разным направлениям – от народного танца до современного. Это позволяет принимать участие в различных хореографических конкурсах, – рассказывает Наталья Анистратова.

Из года в год коллектив развивался, принося всё больше побед и радости от вложенного труда. Но неожиданно у признанного в районе педагога-хореографа случился крутой поворот на профессиональном поприще. В 2014 году директор КГУ «Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг» Рысхан Джанкушукова предложила Наталье Анистратовой взяться за совершенно новое дело – подготовить пары для республиканского чемпионата по танцам на колясках. И даже добилась для неё от областного спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями в Усть-Каменогорске должности тренера.

– Рысхан Жагипаровна загорелась идеей, чтобы её подопечные смогли блистать на чемпионатах, заниматься этим красивейшим видом спорта и искусства. А я всем сердцем хотела ей помочь воплотить в жизнь эту светлую мечту, дать детям шанс проявить себя, придать смысл их жизни. Хотя, не скрою, было много сомнений, тревог. Потому что опыта в подготовке танцоров, спортсменов, сидящих в коляске, да ещё и в парном танце, у меня не было. И даже посоветоваться было не с кем. Делали всё, можно сказать, словно ступая по тонкому льду, – призналась Наталья Анистратова.

Танцами на колясках решили заняться двое подростков – Алибек Толегенов и Багылан Манабаев. Одному на тот момент исполнилось 14 лет, другому – 15. Ребята загорелись этой идеей и делали всё, чтобы научиться танцевать на своих колясках. Для них нашлись и партнёрши – воспитанницы Натальи Александровны, занимающиеся в ансамбле «Вдохновение», – Анна Зубцова, партнёрша Багылана Манабаева, и Анастасия Кошколда, танцующая в паре с Алибеком Толегеновым. Кстати, секцию спортивных танцев на колясках ребята вместе со своим тренером назвали «Шабыт», что в переводе означает «Вдохновение».

– Самое главное в спортивных танцах этого направления – научиться управлять коляской, держать себя, коляску и равновесие. Конечно, обычные коляски для танцев совершенно не подходят. И поначалу ребята тренировались и танцевали на чемпионатах в колясках для танцев китайского производства. Позже нам удалось заказать индивидуальные коляски по мерке каждого нашего спортсмена. Это значительно увеличило маневренность, ребята смогли делать совершенно потрясающие поддержки, па, подбросы своих партнёрш.

Уже через пару месяцев с начала первых тренировок две танцевальные пары прибыли в Шымкент, на Республиканский чемпионат по спортивным танцам на колясках. Они подготовили лишь один танец по номинации «Фристайл – малая группа», но и этого оказалось достаточно, чтобы завоевать золотую медаль.

Успех первого выступления так вдохновил ребят и их тренера, что было принято решение продолжить занятия и готовить танцы практически по всем видам этого спорта. А спортивных танцев на колясках немало – сингл-мэн, сингл-фристайл, комби-фристайл, комби-латина, комби-стандарт и фристайл-малая группа.

Успехи обычных сельских ребят были таковы, что уже в 2016 году их небольшой коллектив отправился на Кубок планеты в Санкт-Петербург, где сумел завоевать призовые места, несмотря на жёсткую конкуренцию спортсменов из разных стран мира. С тех пор эти соревнования входят в ежегодное расписание чемпионатов секции по спортивным танцам «Шабыт» в Урджарском районе.

А чуть позже, в 2018 году, к двум танцевальным парам прибавилась ещё одна. В центре к тому времени подрос Алексей Журавлёв, который, видя тренировки своих старших друзей, их вдохновение и успехи, тоже загорелся желанием стать танцором. Его партнёршей на небольшой период стала Алёна Кривохижина, но девушка уехала из Урджара и её место заняла Сабина Нургазыкызы. Эти ребята принимали участие в чемпионатах среди юниоров. Тогда как другие пары – во взрослой возрастной категории. Кстати, к тому времени и у Багылана Манабаева и Алибека Толегенова тоже сменились партнёрши – девочки выросли и уехали учиться в разные города. Теперь в паре с ребятами танцевали Анастасия Кривохижина и Дарья Мирных.

– Алёша был и есть наша гордость. Мы каждый год ездили с ним в Санкт-Петербург, откуда неизменно привозили золотые медали. Его успех и талант – очевидны. Сейчас его мама перевела в другой медико-социальный центр. Но и там мальчик продолжает заниматься танцами. Мы желаем ему больших успехов в творчестве и спорте, следим за его выступлениями, чемпионатами. В добрый путь! – искренне желает удачи своему воспитаннику Наталья Александровна.

Сегодня «Шабыт» – это маленькая дружная семья, где царят дружба, любовь, взаимоуважение и выручка. Юноши и девушки крепко дружат, всегда помогают в поездках, которых у них немало. Сейчас в коллективе остались: Багылан Манабаев, Алибек Тулегенов и их партнёрша Асем Асхатова. Все они – кандидаты в мастера спорта.

– Парни всегда берут на плечи тяжёлые рюкзаки, чтобы девочки не носили тяжести. А вот девушки помогают им преодолеть разные пороги, заехать в лифт. И всё это делается легко, непринуждённо, естественно. На тренировках царит рабочая атмосфера. Здесь каждый может поспорить, указать на свои ошибки и ошибки партнёра, отрабатывать движения до седьмого пота, лишь бы в итоге всё получилось, как задумано, – отмечает Наталья Анистратова.

Сейчас Наталья Александровна, продолжая работать со своими чемпионами, готовит другие танцевальные пары из числа воспитанников КГУ «Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг». И недалёк тот день, когда казахстанцы узнают имена новых звёзд спортивных танцев на колясках родом из Урджарского района.

Екатерина Гуляева

Фото из архива Натальи Анистратовой

Урджарский район