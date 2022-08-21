Вдохновлённые поэзией

Четверо школьников из Восточно-Казахстанской области заняли призовые места на XXIIІ республиканских Абайских чтениях.

Традиционные чтения среди учащихся общеобразовательных учреждений прошли в Абайском районе области Абай. Как и в предыдущие годы, чтецы состязались в шести номинациях. Они декламировали наизусть стихотворения и «Слова назидания» прославленного земляка, а ещё произведения Шакарима Кудайбердиева, Акылбая Абайулы, Магауии Абайулы. Конкурсанты также исполняли песни, кюи Абая и Шакарима и произведения собственного сочинения, писали эссе о творчестве Абая Кунанбайулы.

Всего в конкурсе чтецов принимали участие 126 учащихся из разных регионов и городов республики. От Восточно-Казахстанской области выступили шесть школьников, ставших победителями областного этапа.

– Приехал на конкурс с хорошей подготовкой. Наставники и учителя с малых лет привили нам интерес к творчеству Абая Кунанбайулы. Его наследие – сокровище казахского народа, – говорит конкурсант из Усть-Каменогорска Досымжан Смайылулы.

Чтения длились несколько дней. За это время участники успели не только проявить свои творческие способности, но и возложить в Семее цветы к памятнику великому поэту и просветителю, посетить дом-музей Абая в Жидебае, дом-музей Мухтара Ауэзова в Борили, место рождения Абая в Сырт Каскабулаке и другие не менее интересные локации.

Состязания проводились в открытом амфитеатре мемориального комплекса «Абай – Шакарим» в Жидебае, Доме культуры в Карауле и на базе специализированной школы-гимназии имени Абая.

По итогам конкурса 57 участников Абайских чтений заняли призовые места. Обладателями первого места стали 12 учащихся, второго – 19, третьего – 26. Среди них четверо восточноказахстанских чтецов. Первые места завоевали ученица общеобразовательной средней школы № 3 имени Ю. А. Гагарина Шемонаихинского района Роксолана Нуркина и ученица средней школы имени Абая Тарбагатайского района Жулдыз Калимолда. Бекжан Бакытбек из Усть-Каменогорска и Дидар Омаргалиев из Зайсанского района стали обладателями вторых мест.

Победители и призёры республиканских Абайских чтений награждены дипломами I, II, III степени, медалями и призами, а их учителя – благодарственными письмами.

Также Алтынай Болатовой из Риддера и Досымжану Смайылулы из Усть-Каменогорска вручили грамоты Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Фото ВК НМЦРОиДО «Дарын»

Абайский район