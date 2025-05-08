Вдохновение из Самарканда

Русская труппа Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты вернулась с гастролей в Узбекистане вдохновлённой. Каждый участник делегации привёз с собой частичку жаркого и гостеприимного, пёстрого и красивого Самарканда.

Несколько дней пребывания в древнейшем городе вместили в себя великое множество впечатлений – ярких, как одежда местных жителей, удивительных, как подпирающие небо голубые купола минаретов и медресе, сочных, как жёлтая морковь в ароматном самаркандском плове, безмерных, как восточное радушие, и завораживающих, как многовековые архитектурные шедевры эпохи Амира Темура – Тамерлана.



Делегация ВКО посетила самые значимые достопримечательности Центральной Азии: мавзолей легендарного Тамерлана, одну из крупнейших средневековых обсерваторий Улугбека, уникальную святыню, приковывающую своим великолепием внимание туристов всего мира, – таинственный некрополь Шахи-Зинда, сердце древнего Самарканда – площадь Регистан.



Исторически важные в плане укрепления и развития международных культурных отношений события происходили в Самаркандском областном русском театре драмы. Подписанием меморандума о взаимовыгодном сотрудничестве между руководителями двух театров Шарофиддином Содиковым и Русланом Кайырсыновым был возведён крепкий, нерушимый «мост», соединяющий два города, два государства, объединяющий самаркандских и восточно-казахстанских артистов, а также открывающий перспективы для реализации совместных творческих проектов.



Полные залы на протяжении двух гастрольных дней, живой интерес как детской, так и взрослой публики, включая профессионалов театрального дела, стали лучшим подтверждением значимости культурного взаимодействия. Театр ярко представил себя аншлаговыми постановками «Женитьба»

Н. Гоголя, «Он, она, окно и тело» Р. Куни, а также сказкой «Братец Лис и Братец Кролик» С. Астраханцева.



Приезд восточно-казахстанской труппы позволил местным зрителям открыть для себя новые таланты в искусстве, расширить культурный кругозор и получить незабываемые впечатления.

Стоит отметить, что из Казахстана на гастролях в Самарканде ранее побывал лишь Шымкентский городской русский драматический театр.



В рамках международного гастрольного турне делегация ВКО театра драмы и оперетты под руководством генерального директора Руслана Кайырсынова в Ташкенте возложила цветы к подножию памятника великого казахского мыслителя, поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Монумент расположен напротив здания посольства Казахстана и поражает своим масштабом, художественным исполнением. Абай, запечатлённый в камне, напоминает нам, современникам, как важны нравственность, созидание, единство и гуманизм.



Находясь в зарубежной поездке, театр почтил память выдающейся личности, чьё 180-летие в 2025 году отмечает весь мир.

Дарья Шавлева

Фото Дарья Шавлева