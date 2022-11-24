Важный шаг к трансформации

Зарина Камасова, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Казахстанцы оказали безоговорочную поддержку деятельности Токаева.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане, как и ожидалось большинством не только экспертов, но и простых избирателей, завершились убедительной победой Касым-Жомарта Токаева.

Абсолютное большинство избирателей отдали свои голоса за действующего Президента. Эти результаты веско свидетельствуют о безоговорочной поддержке гражданами страны созидательной деятельности Касым-Жомарта Кемелевича, направленной на обеспечение социально-экономической стабильности, повышение благосостояния народа и неуклонный рост международного авторитета Казахстана. В агитационной кампании Касым-Жомарта Токаева акцент был сделан не на персоне Президента, а на программных содержательных моментах его предвыборной платформы, направленной, прежде всего, на улучшение жизни простых граждан, что отвечает их сегодняшним запросам.

Президент Казахстана получил мандат доверия от своих граждан на ближайшие семь лет, это позволит ему сосредоточиться на выполнении своей предвыборной программы «Справедливый Казахстан: для всех и каждого, сейчас и навсегда».

Председатель ВКОФ МК «Жастар Рухы» при партии «AMANAT» Корлан Тугамбаева:

– На прошедших в минувшее воскресенье внеочередных выборах Президента РК молодёжь Восточного Казахстана активно проявила свою гражданскую позицию. Молодое поколение сейчас, как никогда раньше, понимает важность своей роли в жизни государства и принимает участие в решении важных государственных вопросов.

В Казахстане происходит кардинальная перезагрузка существующей политической системы. В критической ситуации в минувшем январе действующий Президент проявил себя как опытный, сильный, твёрдый политик и сумел в кратчайшие сроки вывести страну из кризиса. Подавляющее большинство голосов избирателей, отданных ему, свидетельствует о том, что казахстанцы доверяют и поддерживают Касым-Жомарта Токаева.

Сам же Глава государства отметил, что доверие народа для него самая главная ценность.

Аяужан Ашимова, сопредседатель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО»:

– Народ на этих выборах показал высокое доверие действующему Главе государства. Выборы Президента – одно из самых важных мероприятий в стране, и касаются каждого казахстанца. Я считаю, что роль действующего Президента, его реформы и политическая воля важны для жителей нашей страны. Об этом говорит высокая явка избирателей и высокий процент голосов, отданных за действующего Президента.

С каждым годом повышается и правовая грамотность населения, люди знают свои конституционные права и обязанности и учатся применять их на практике.