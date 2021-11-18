Важный маркер экономики

Вопрос обеспечения восточноказахстанских животноводов достаточным количеством пастбищных угодий в последнее время не сходит с повестки дня – проблема остаётся острой и злободневной.

Важным маркером эффективности работы местных исполнительных органов остаётся обеспечение доступа сельчан к пастбищам. По этому вопросу аким области Даниал Ахметов провёл очередное совещание.

Актуальность темы не вызывает сомнения. Сегодня пастбища входят в зону интереса большей части сельского населения в регионе, трудовая деятельность которого связана с личным подворьем.

С развитием новых форм землепользования и ужесточением требований по рациональному использованию вынудила собственников земель ограничить к ним доступ населения. В результате резко увеличилась нагрузка на пастбища вокруг населённых пунктов, привёдшая к деградации этих территорий.

– Сейчас по области потребность в пастбищных угодьях составляет 700 тысяч гектаров, при этом уже полностью решена проблема в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере. Однако дефицит пастбищ наблюдается в ряде районов, и это – неудовлетворительная работа управления сельского хозяйства, – отметил аким области.

Несмотря на то, что существуют механизмы изъятия неиспользуемых земель, по словам главы региона, необходимо проводить разъяснительную работу с предпринимателями о добровольном возврате пастбищ либо делать это в судебном порядке.

– Более того, в районах уже определены эти земли, и они включены в административные границы населённых пунктов. Есть совершенно понятная картина: каковы потребности каждого района и где дополнительно нужны колодцы и водопои, – констатировал Даниал Ахметов.

По его словам, необходимо продумать вопрос выделения отгонных летних или зимних пастбищ из земель запаса, резервных территорий земель сельских населённых пунктов и других категорий земель, в том числе лесного фонда, путём предоставления им сенокосно-пастбищных угодий в аренду посредством заключения договоров на пастьбу скота. И, конечно, важна организация системы выпаса скота, ветеринарно-зоотехнического обслуживания, сбыта продукции на принципах кооперации.

Даниал Ахметов также отметил, что на сегодняшний день 40 процентов населения Восточного Казахстана – это жители сельской местности, и они хотели бы заниматься животноводством. В регионе работают молокоприёмные пункты и откормочные площадки, куда принимают сельхозпродукцию. Поэтому очевидно, что вопрос ликвидации дефицита пастбищных земель и изъятия неиспользуемых участков является первоочередным.

Необходимо вовлечь дополнительно потенциал кормовых ресурсов земель, что позволит значительно увеличить численность скота пастбищного содержания, повысить уровень обеспеченности населения области продукцией животноводства.

– Вопрос о пастбищах – стратегической важности, который касается не только сельских, но и городских жителей. Потому что от этого зависят цены на мясную и молочную продукцию на прилавках. Чем шире будет доступ к пастбищам, тем больше будет выбор у покупателей, тем ниже будут цены, – резюмировал аким области.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета