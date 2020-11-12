Важный инструмент поддержки бизнеса 

Устойчивый бизнес – гарант экономического развития Усть-Каменогорска. В целях его поддержки государством предусмотрен набор самых различных эффективных инструментов.

Подробнее об этом рассказали представители акимата Усть-Каменогорска, а также институтов развития и банков второго уровня.

Государственная программа «Дорожная карта бизнеса» предоставляет возможность субъектам микро- и малого предпринимательства получить кредит на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств без отраслевых ограничений на очень выгодных условиях.

– Максимальная сумма по кредиту на пополнение оборотных средств составляет не более пяти миллионов, под шесть процентов, со сроком субсидирования для конечного заёмщика до двух лет, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев.

По второму направлению, то есть по инвестициям, предельная сумма займа для конечного заёмщика достигает до 20 миллионов тенге, также под шесть процентов годовых. Субсидируется сроком до трёх лет.

Таким образом, получить кредит на развитие бизнеса в рамках программы можно под шесть процентов при номинальной ставке вознаграждения 17,5 процента. Разницу при выплате кредита субсидирует государство через Фонд развития предпринимательства «Даму».

Ещё одним значительным подспорьем для развития бизнеса стала возможность получить кредит без внесения личного залога. Поскольку фонд «Даму» осуществляет гарантирование возврата до 85 процентов от полученной суммы.

Существенно сокращён срок рассмотрения заявки и выдачи кредита, поскольку соответствующее решение принимается только банком с уведомлением фонда «Даму» о субсидировании и гарантировании займов.

– На сегодняшний день у нас подписано порядка 190 гарантий, 180 договоров субсидирования, – говорит руководитель филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по ВКО Олег Пак. – Соответственно, до конца года мы планируем подписать ещё порядка 20-30 процентов плюсом ко всему, что у нас есть в настоящее время.

Ряд предпринимателей Усть-Каменогорска уже воспользовались программой портфельного субсидирования и гарантирования, получили деньги на развитие бизнеса.

– Первые проекты по портфельному гарантированию и субсидированию были подписаны в нашем городе с «Альфа Банком», – говорит директор филиала в Усть-Каменогорске АО «Дочерний банк «Альфа Банк» Алия Баянжанова. – В сентябре было выдано три кредита по этой программе с учётом изменений. В октябре «Альфа Банк» выдал уже пять кредитов на общую сумму 25 миллионов тенге.

Подробнее об условиях льготного кредитования бизнеса можно узнать в Фонде «Даму», а также в банках второго уровня.

ВЫГОДНЕЕ ПОМИРИТЬСЯ

Растёт количество предприятий, которые успешно решают хозяйственные споры в Кабинете примирения Восточно-Казахстанской области. В течение пяти месяцев 2020 года в подобном формате достигнуто 35 мировых соглашений.

К примеру, окончательную точку в хозяйственном споре поставили два акционерных общества в порядке медиации. В итоге сэкономили своё драгоценное время и средства благодаря представителю бизнес-омбудсмена и судье Специализированного межрайонного экономического суда ВКО (СМЭС).

Напомним, что Кабинет примирения открыт в мае 2020 года на площадке СМЭС ВКО совместно с представителем уполномоченного по правам предпринимателей по ВКО в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве. С того времени эти две компетентные организации предлагают предпринимателям Восточного Казахстана возможность мирного разрешения деловых споров, без судебного вмешательства.

За прошедшие пять месяцев эффективное партнёрство сложилось у судьи СМЭС ВКО Асель Смагуловой и представителя бизнес-омбудсмена, заместителя директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алии Мукашевой. Вместе они помогли субъектам бизнеса и квазигосударственным предприятиям быстро и даже с выгодой для сторон разрешить 35 хозяйственных споров.

География обширная, контингент разный. В Кабинет примирения обращались предприятия всех форм собственности из Усть-Каменогорска, Семея, Нур-Султана, Шымкента, района Алтай, Шемонаихинского, Аягозского, Катон-Карагайского районов ВКО. Суммы исковых требований колебались от 2,7 тыс. до 19 млн тенге. Общая сумма отозванных и не дошедших до суда исков составила более 45 млн тенге.

Важный момент. Если до определённого времени в Кабинет примирения обращались в основном с исками о погашении задолженности, то одно из последних рассмотренных дел касалось возмещения ущерба.

В частности, 28 июля в ходе проведения земляных работ работники АО из Семея повредили линию электропередачи. В ответ на претензию владельца сетей, АО «ВК РЭК», 4 сентября предприятием составлено гарантийное обязательство о возмещении причиненного ущерба услугами спецтехники. Однако в течение месяца данное обязательство не было исполнено, в связи с чем АО «ВК РЭК» 1 ноября направило иск в СМЭС ВКО.

Судье Асель Смагуловой удалось найти аргументы, чтобы убедить истца пойти на мировое соглашение. Совместно с представителем бизнес-омбудсмена Алиёй Мукашевой успешно проведены переговоры с ответчиком.

В итоге стороны договорились о возмещении суммы ущерба 229 746 тенге кабельной продукцией. Буквально на следующий день после проведённых переговоров ущерб был полностью возмещён, оба предприятия остались довольны быстротой процедуры и экономией средств.

В настоящее время в Кабинете примирения ВКО в работе находятся ещё четыре дела. Стоит отметить, что решаются они, как и прежде, в режиме онлайн.

Переговоры преимущественно проходят посредством мессенджера WhatsApp в формате видео-конференц-связи, в исключительных случаях назначаются очные встречи на площадке Палаты предпринимателей ВКО. Но самое главное – сторонам процесса не приходится тратить время на хождение по судам и средства на оплату госпошлин.

– Это очень удобно! Многие наши предприниматели уже почувствовали все преимущества медиации, и, я думаю, количество дел у нас будет только расти, – прокомментировала Алия Мукашева. – В свою очередь мы с Асель Алтаевной рады помочь субъектам бизнеса, поэтому ждём новых обращений и готовы сделать всё от нас зависящее для мирного разрешения споров.

Уважаемые предприниматели, если вы хотите прийти к мировому соглашению с оппонентом, воспользовавшись бесплатными услугами медиаторов, обращайтесь в Палату предпринимателей ВКО по тел.: 8 (7232) 742-108, 8-705-521-66-62.

ШАНСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Любая сложная ситуация в сфере малого, среднего, крупного, а то и микробизнеса играет двоякую роль.

О трудностях и проблемах повторяться нет смысла. Об этом предприниматели знают больше и лучше, чем кто-либо. В деловых кругах по-своему реагируют на всевозможные вызовы дня, принимают адекватные меры насколько возможно. Всё очень индивидуально.

Наверное, легко теоретизировать, что любой кризис – это не только и не столько проблема, которую необходимо решать. С чем действительно не поспорить. В самом деле, так. Между тем это всегда новые возможности и шансы. Экстрим-тест на устойчивость бизнеса, начатого дела и на выживаемость в нештатных условиях и обстоятельствах.

Какие есть очевидные уроки? Что испытано на себе? В условиях самоизоляции больше востребована «цифра». Услуги, покупки, работа на удалении в режиме онлайн. Тут в выигрыше те, кто ратовал за цифровые технологии. Здесь уже уговаривать не надо. Верхи и низы – и хотят, и могут.

Жизнь не остановить. В начале осени был пресс-тур с представителями институтов развития. Они отметили одну деталь. Есть те, кто перемещает свой бизнес в сельскую местность. Видят там перспективу, точки роста. Пробуют.

Не факт, что всё получится, причём с первого раза. И всё-таки люди не сидят сложа руки. Не пугает зависимость от погоды, влияние и последствия нынешней засухи. Это реакция бизнеса на предлагаемые жизнью обстоятельства.

Меир Токобаев

Из архива редакции