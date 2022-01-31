Важный фактор

В Восточно-Казахстанской области увеличился уровень профессиональной заболеваемости.

Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, в 2021 году в регионе уровень профессиональной заболеваемости увеличился в 1,4 раза или на 60 случаев (210 случаев против 150) по сравнению с предыдущим годом.

– Из семи районов и городов области, где стабильно регистрируется профзаболеваемость, в трёх отмечена тенденция к снижению. Это Алтай и Семей, а также Бородулихинский район, – рассказали в пресс-службе департамента. – В Глубоковском, Шемонаихинском районах, Риддере и Усть-Каменогорске в сравнении с 2020 годом отмечен рост уровня профессиональной заболеваемости (до 26 случаев).

Сообщается, что в 2021 году случаев острых профессиональных отравлений не зарегистрировано.

Профессиональное заболевание – это заболевание, которое вызвано факторами опасности трудовой среды или характером работы.

Основной причиной профессионального заболевания может быть интенсивное кратковременное или длительное воздействие вредных факторов в результате аварии, нарушения нормального хода технологического процесса, неправильной бесконтрольной организации рабочего процесса, неисправности или отсутствия санитарно-технических устройств; неиспользования или неправильного применения индивидуальных средств защиты и т. д.

– Состояние условий труда работников напрямую отражается на показателях профессиональной заболеваемости и инвалидности вследствие профзаболеваний. Несмотря на то, что профессиональные заболевания встречаются реже, чем другие основные болезни, социальное значение их велико, так как они поражают значительное количество лиц трудоспособного возраста, нередко протекают тяжело и являются причиной потери трудоспособности, – напоминают специалисты ДСЭК ВКО.

Ания Есмухамет