Важные вопросы

В департаменте Комитета труда и социальной защиты профильного министерства (МТСЗН РК) по Восточно-Казахстанской области состоялся брифинг по вопросам, связанным с проектом Социального кодекса РК.

В частности, они касаются различных аспектов пенсионного и социального обеспечения населения.

В брифинге приняли участие представители департамента, заинтересованных общественных организаций, областного совета ветеранов, средств массовой информации.

О том, как организована информационно-разъяснительная работа по проекту Социального кодекса Республики Казахстан в части пенсионного и социального обеспечения, социальной защиты инвалидов, медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель руководителя по социальным вопросам департамента Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК по Восточно-Казахстанской области Марина Шаронова.

В рамках обсуждения актуальной тематики она ответила на целый ряд поступивших в ходе брифинга вопросов.

О мерах, предпринимаемых по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» также предоставил развёрнутую информацию директор филиала АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) по Восточно-Казахстанской области Нурлан Кыстаубаев.

В частности, даны исчерпывающие ответы на вопросы, которые наиболее часто поступают от населения по различным социальным выплатам, предусмотренным действующим законодательством.

В целом, участниками брифинга отмечена адресная социальная направленность важных государственных документов и механизмов их реализации.

Таир Сапаргалиев