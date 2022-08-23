Важные вопросы

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл приём граждан по личным вопросам.

На встрече рассмотрены обращения различного характера. В числе актуальных – задолженность за выполненный государственный заказ по программе Art Sport. Напомним, эта программа была запущена в Казахстане во второй половине прошлого года. Благодаря ей дети в возрасте от четырёх до 17 лет по всей стране получили возможность заниматься спортом и творчеством бесплатно. Однако в марте этого года действие программы приостановили.

Как сообщил Даниал Ахметов, в скором времени ситуация в ВКО разрешится.

«В августе будут выделены средства в размере более миллиарда тенге. Это позволит не только погасить долги, но и до конца года оплачивать услуги поставщиков, в том числе и в области Абай», – отметил глава региона.

Добавим, что по программе Art Sport функционирует 121 творческий кружок по 30 направлениям.

Житель села Степное обратился по поводу обеспечения питьевой водой и асфальтирования дорог. По словам акима ВКО, была проведена корректировка проекта реконструкции системы водоснабжения в этом селе, проект уже одобрен. Когда он будет реализован, в населённом пункте проведут ремонт улиц.

Благодарность за поддержку в сложной жизненной ситуации в адрес акима области выразила одна из многодетных матерей, которой после потери кормильца предоставили арендное жильё. В следующем году будет решаться вопрос его приватизации.

Во время встречи с восточноказахстанцами Даниал Ахметов рассмотрел ряд обращений по жилищным вопросам, а также возможность реализации в регионе проекта по оздоровлению населения.

Татьяна Кравченко