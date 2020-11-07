Важные вопросы 

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл приём граждан по личным вопросам на платформе ZOOM.

Большинство вопросов, поступивших от восточноказахстанцев, были решены на месте. Однако некоторые потребовали более детального анализа.

Среди обратившихся была Арайлым Болтабаева, мама старшеклассницы, погибшей во время отдыха на одной из горнолыжных баз области. Она подняла проблему лицензирования деятельности горнолыжных трасс.

– Увы, как показывает анализ Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», установление и предоставление для использования горнолыжных трасс не является лицензируемым видом деятельности. Контрольного надзора над деятельностью этого вида туристического сектора нет, – сказал Даниал Ахметов. – Согласно закону о местных исполнительных органах, мы можем лишь проверить пожарную безопасность и санитарное состояние этих объектов предпринимательства.

Как отметил аким области, выдача лицензий предусматривает строгие требования и контроль. Поэтому для того, чтобы этот вид туристической деятельности стал лицензируемым, в Правительство РК и соответствующее министерство будет направлен документ.

– Горнолыжные базы должны соответствовать стандартам и быть, прежде всего, безопасными и для любителей этого вида спорта, и для отдыхающих, – резюмировал глава региона.

Ания Есмухамет