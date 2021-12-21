Важные вехи

В Объединённых Арабских Эмиратах прошёл круглый стол, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Его организовало Посольство РК в ОАЭ. Спикерами мероприятия выступили главный редактор местной газеты Al Fajr доктор Шериф аль-Бассель, глава офиса по регулированию работы Emirates Post Султан аль-Мидфа и Посол Казахстана в ОАЭ Мадияр Менилбеков.

В своей речи Посол Казахстана отметил, что за три десятилетия Казахстан прошёл важнейшие вехи новой государственности. Первое десятилетие независимости стало периодом закладки фундамента нового Казахстана. В это время под руководством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева были обозначены символы государства, сформирована система власти. В обращение вошла национальная валюта – тенге.

По его словам, в национальной экономике произошли кардинальные изменения. Согласно статистическим данным, за 30 лет валовой внутренний продукт вырос в 17 раз. Объём внешней торговли увеличился до 100 миллиардов долларов США. Международные резервы возросли на 90,9 миллиарда долларов. В страну привлечено более 400 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций.

Наряду с политическими и экономическими реформами Правительство уделяет большое внимание духовной модернизации. Были реализованы программы «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру».

Доктор Шериф аль-Бассель выразил признательность Посольству за приглашение и возможность презентовать книгу «Нурсултан Назарбаев», напечатанную в издательстве Dar Al-Fajr, в честь 80-летия Первого Президента Казахстана.

В свою очередь Султан аль-Мидфа представил вниманию участников круглого стола специальные почтовые марки, выпущенные в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан и 50-летия Объединённых Арабских Эмиратов.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических кругов, местной власти, СМИ и эксперты.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников