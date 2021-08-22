Важные сведения о каждом

В каком формате пройдёт Национальная перепись населения осенью 2021 года? Как отличить интервьюера от мошенника?

На эти и другие актуальные вопросы ответила руководитель Управления статистики Усть-Каменогорска Баянсулу Токушева.

Напомним, перепись населения пройдёт в Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года. В нашем материале – ответы на важные вопросы, касающиеся предстоящего события.

– Для чего нужна Национальная перепись населения?

– Перепись позволит не только узнать реальное население страны, оценить изменение демографических показателей, но и выстроить правильную и наиболее эффективную политику. Итоги переписи отражают демографические, экономические, социальные изменения, произошедшие в стране в межпереписной период. Полученные статистические данные позволят объективно формировать бюджеты всех уровней.

– В каком формате пройдёт перепись населения?

– Процесс сбора данных будет проводиться двумя способами. Первый – в онлайн-формате. С 1 сентября по 15 октября каждый житель Усть-Каменогорска может пройти опрос самостоятельно на сайте sanaq.gov.kz независимо от местонахождения. Причём респондент может заполнить переписные листы за себя и членов своей семьи. Для прохождения опроса необходим лишь ИИН. Для тех, кто не сможет принять участие в опросе из дома по техническим причинам, в ЦОНах, библиотеках и в Центре занятости функционируют уголки помощи. Ещё один уголок откроется в городском управлении статистики. Каждый желающий может обратиться, и ему окажут необходимую помощь.

Второй способ – традиционный подомовой обход, который будет проводиться с 1 по 30 октября. Если окажется, что жители уже прошли опрос в онлайн-режиме – они показывают интервьюеру уведомление, которое после участия в переписи пришло на мобильный телефон, и он проверяет данные и количество прошедших опрос человек.

– Как отличить интервьюера от мошенника?

– У каждого интервьюера будет шарф и портфель голубого цвета с символикой переписи населения.

Обязательное требование – специальное должностное удостоверение (вкладыш для бейджа) с фотографией и персональным номером. Допустим, к вам пришёл человек и представился интервьюером, а вы сомневаетесь. Подтвердить или опровергнуть его принадлежность к Национальной переписи населения 2021 года можно, позвонив в сall-центр по короткому номеру 1446 и продиктовав идентификационный номер. Вам предоставят достоверную информацию.

– Сколько человек привлекут для проведения переписи населения?

– В сборе данных по Усть-Каменогорску будут участвовать 495 человек. В их числе – 433 интервьюера, которые будут проводить подомовой обход и вести опрос с помощью планшетов, и 62 инструктора-контролёра, которые проследят за их работой. После окончания переписи они сделают обход десяти процентов респондентов.

Хочу призвать всех жителей областного центра принять участие в переписи населения. Отмечу, что она будет проходить не по прописке, а по факту проживания.

– Сколько вопросов будет в опросных листах? Какого содержания они будут?

– Опросник будет содержать 91 вопрос: 69 основных и 22 вспомогательных. Среди новых вопросов – влияние пандемии на доходы, заболеваемость, вакцинация против COVID-19 и другие. Добавлю, что интервьюер не имеет право задавать какие-либо другие вопросы, которых нет в опроснике. Он должен строго следовать этому правилу.

Если по какой-то причине возникнут неполадки с интернет-связью, интервьюер будет фиксировать ответы в офлайн-режиме. Затем в инструкторском участке отправит сведения в базу данных.

– Грозит ли человеку административная ответственность, если он откажется принять участие в переписи?

– Согласно законодательству, первичные статистические данные при проведении национальных переписей представляются респондентами в обязательном порядке на безвозмездной основе.

Вместе с тем никакой ответственности за неучастие в национальной переписи населения не предусмотрено. Мы обращаемся к сознательности жителей – перепись важна для каждого, это дело государственной важности.

Татьяна Кравченко

Фото автора