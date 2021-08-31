Вести из районов

Важные правила

31.08.2021
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В Зайсанском районе полицейские обучают детей правилам дорожного движения.

В рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Внимание, дети!» местных несовершеннолетних детей стражи порядка обучают навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах города. Для этого инспекторы по делам несовершеннолетних Зайсанского районного отдела полиции разработали специальную методику.

Практические занятия прошли в формате разъяснительной работы среди детей и подростков о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Урок провели капитан полиции О. Теңілхан и лейтенант полиции А. Слямханов.

– На одном из занятий мы показали, как нужно правильно переходить дорогу велосипедистам, – рассказали инспекторы. – Объяснили детям, что в такой ситуации следует пересекать дорогу по «зебре» пешком, ведя рядом свой велосипед.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район

31.08.2021
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