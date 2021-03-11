Важные экзамены

В Абайском районе оценили уровень готовности к паводковому периоду и проведению ЕНТ.

Заседание районного акимата прошло под председательством акима Абайского района Жаркынбека Байсабырова с соблюдением санитарных требований. В нём приняли участие сотрудники аппарата акима, акимы сельских округов, руководители самостоятельных отделов, учреждений, директора школ, заведующие домами культуры и клубами.

В повестку дня вошли вопросы по оцифровке территорий пастбищ, подготовке к празднованию Наурыза и 30-летия Независимости РК. Подробно обсуждалась профилактика весенних паводков. Глава района отметил, что спецтехника и бригада рабочих к противопаводковым мероприятиям готовы.

Кроме того, была заслушана информация об изменениях в процедуре проведения Единого национального тестирования и принимаемых мерах в сфере образования, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Директора школ отчитались о готовности выпускников 2021 года к ЕНТ и озвучили средний балл по району по пробным тестам.

В завершение Жаркынбек Байсабыров подвёл итоги заседания и поручил ответственным руководителям и сельским акимам качественно реализовать поставленные задачи.

Гульжан Естаева

Абайский район