Важные акценты

Наталья Терентьева, директор Дома культуры села Опытное поле:

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости кардинального реформирования отечественной системы образования и науки. Мне, как маме школьника, крайне небезразлично, какой путь развития этой сферы будет выбран в ближайшем будущем.

Полностью поддерживаю мнение Главы государства, что независимо от вызовов времени высокое качество образования должно оставаться неизменным. Ведь от уровня образованности казахстанских детей зависит дальнейшее экономическое развитие страны.

Стоит отметить, что в нашем регионе этой основополагающей сфере всегда уделялось особое внимание. Строятся новые школы, приобретается современное учебное оборудование, внедряются новые обучающие программы. Увеличиваются объемы финансирования проектов, реализуемых в сфере образования.

Тем не менее Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость вкладывать еще больше бюджетных средств в строительство новых, современных школ, спортивных залов, оборудование учебных классов. Увеличится финансирование науки. Это, несомненно, повлияет на повышение конкурентоспособности

отечественного образования, ориентированного на сохранение и приумножение человеческого капитала.

Ольга Кувшинникова, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры казахской, русской филологии и журналистики Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова:

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обозначил главные принципы реформирования системы образования: приоритет качества, доступность и преемственность образования; практикоориентированность; повышение престижа труда учителя и преподавателя; обновление методик и технологий обучения с учетом требований времени; совершенствование системы финансирования; модернизация модели управления.

Глава государства затронул проблему повышения мотивации профессиональной деятельности, в частности, положительно решён вопрос об учреждении новой государственной награды – медали «Халық алғысы», которой будет отмечен труд работников образования, здравоохранения и социальной сферы в целом.

Акцент сделан на процессе подготовки педагогических

кадров, поскольку личность наставника (учителя, преподавателя) – важный фактор формирования мировоззрения молодёжи, правильной гражданской позиции. В этом отношении заслуживает одобрения идея создания на базе вузов государства Центров академического превосходства.

Считаю, что проблема совершенствования системы образования, модели её организации решается с позиции соответствия требованиям исторической эпохи и остаётся значимой для каждого поколения, ведь качественное образование – залог успешного будущего нашего государства.

Меруерт Утегенова, докторант

специальности «Металлургия» ВКГТУ им. Д. Серикбаева:

– Мы, молодые учёные, выражаем огромную признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за обоснованное решение об увеличении размера стипендии докторантов.

Мы очень ценим, что государство оказывает большую поддержку людям, работающим в сфере науки, и особенно молодым ученым. В эпоху глобализации необходимо предоставлять молодежи широкие возможности, открывать перед ней новые горизонты и создавать поле для реализации самых смелых и креативных идей.

Мы согласны с тем, что должна быть конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы. Постараемся оправдать возложенные на нас надежды и будем вносить посильную лепту в дальнейшее процветание нашей страны.

Сергей Карасев, заведующий отделением ортопедии ВК областной больницы:

– Глава государства Касым— Жомарт Токаев уделил большое внимание проблеме кадрового дефицита в системе здравоохранения, который остро проявился во время пандемии коронавируса.

Я полностью поддерживаю мнение Президента: это по большей части связано с низкой оплатой труда медиков и их правовой незащищенностью. Отрадно, что уже с этого года начнется поэтапное повышение заработной платы работникам здравоохранения, и к 2023 году она будет доведена до уровня в два с половиной раза выше средней заработной платы в нашей экономике. Особенно повышение базового оклада важно для медперсонала среднего и младшего звена. Денежный фактор, как известно, играет не последнюю роль в привлечении хороших специалистов.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на проблемные вопросы, связанные с развитием медицинской инфраструктуры. Последние годы вливаются колоссальные средства в систему здравоохранения: строятся новые больницы, приобретается высокотехнологичное оборудование, медработники получили возможность совершенствовать свои знания и навыки в лучших клиниках мира. Однако проблем, как отметил Президент, в этой сфере еще немало. В частности, я согласен с тем, что в помощи государства особенно нуждается сельская медицина.