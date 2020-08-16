Уважаемые жители
Восточно-Казахстанской области!
Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan объявляет о проведении первичных партийных выборов – праймериз!
Цель праймериз: выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихате и Мажилисе Парламента, продвижения по партийной линии и рекомендации на должности в государственные органы.
Во время праймериз партийцами будут выявляться актуальные, реальные местные проблемы, которые найдут свое решение в программах партии. Если вам небезразлична судьба нашего района/города/области и вы желаете сделать его лучше – приглашаем для участия в праймериз!
В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан старше 20 лет, не имеющие судимостей.
К участию в праймериз допускаются не только члены партии, но и беспартийные граждане, желающие вступить в партию Nur Otan.
Как принять участие:
Шаг 1. Вступить в партию Nur Otan, если вы не партиец.
Шаг 2. Зарегистрироваться в информационной системе «Праймериз». Регистрацию можно пройти по ссылке primaries.kz
или через мобильное приложение Primaries, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store.
Шаг 3. Подать заявление и загрузить на сайт или через приложение необходимые документы.
Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн-заявки кандидат должен лично подойти в территориальный организационный комитет.
Также заявку можно предоставить лично в районные и городские филиалы партии (организационный комитет).
Заявки принимаются в период с 9:00 17 августа до 14:00
29 августа 2020 года.