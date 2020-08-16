Уважаемые жители

Восточно-Казахстанской области!

Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan объявляет о проведении первичных партийных выборов – праймериз!

Цель праймериз: выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихате и Мажилисе Парламента, продвижения по партийной линии и рекомендации на должности в государственные органы.

Во время праймериз партийцами будут выявляться актуальные, реальные местные проблемы, которые найдут свое решение в программах партии. Если вам небезразлична судьба нашего района/города/области и вы желаете сделать его лучше – приглашаем для участия в праймериз!

В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан старше 20 лет, не имеющие судимостей.

К участию в праймериз допускаются не только члены партии, но и беспартийные граждане, желающие вступить в партию Nur Otan.

Как принять участие:

Шаг 1 . Вступить в партию Nur Otan, если вы не партиец.

Шаг 2. Зарегистрироваться в информационной системе «Праймериз». Регистрацию можно пройти по ссылке primaries.kz

или через мобильное приложение Primaries, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Шаг 3. Подать заявление и загрузить на сайт или через приложение необходимые документы.

Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн-заявки кандидат должен лично подойти в территориальный организационный комитет.

Также заявку можно предоставить лично в районные и городские филиалы партии (организационный комитет).

Заявки принимаются в период с 9:00 17 августа до 14:00

29 августа 2020 года.