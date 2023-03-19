«Участие в выборах – это мой гражданский долг», – так считает председатель волонтёров серебряного возраста Дома дружбы района Алтай, староста хора «Поющие сердца» Марина Ильина.

С раннего утра на избирательных участках района наблюдается активность избирателей. В числе первых, кто пришёл проголосовать на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, – коллектив хора «Поющие сердца».

– Важно, чтобы каждый казахстанец выразил свою позицию и принял участие в голосовании, – отметила Марина Ильина. – Считаю, что это моя обязанность, как гражданина своей страны. Каким будет будущее, зависит только от нас. Поэтому важно быть сопричастным к судьбе Родины.