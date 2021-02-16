Важнейший ориентир духовного развития

С 2017-го года Восточном Казахстане успешно реализуется программа «Рухани жаңғыру».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего» обозначил ценностные ориентиры дальнейшего развития программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Во-первых, это защита и уважение священных ценностей нашей Независимости. Во-вторых, чёткая государственная позиция по актуальным вопросам общественного развития.

– В прошлом году в регионе в рамках 17 спецпроектов программы «Рухани жаңғыру» реализовано 12 региональных, 20 районных и городских и 20 краткосрочных проектов регионального центра «Рухани жаңғыру», не требующих финансовых вложений, и более 3300 мероприятий, – сообщила и. о. руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру» Карлыгаш Шерьязданова.

К примеру, в рамках спецпроекта «Туған жер» реализовано 646 крупных социальных проектов, результатом реализации стали 48 новых построенных объектов и 27 реконструированных.

Завершён проект «Мир больших возможностей» для адаптации условий школ для детей с особыми потребностями. За два года курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию прошли 1650 педагогов, открыты кабинеты психолого-педагогической коррекции в Аягозском, Шемонаихинском, Тарбагатайском районах. Проведена адаптация архитектурных условий 38 школ и пяти организаций дополнительного образования для нужд детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В общеобразовательных школах оборудовано 74 кабинета поддержки инклюзии, в том числе восемь – за счёт спонсоров.

По проекту «Білікті маман» в целях снижения оттока выпускников школ и колледжей с 2017 года направлено более 1,7 млрд тенге. В 2021 году также планируется выделение 400 грантов по востребованным специальностям.

По спецпроекту «Великие имена Великой степи» в честь 175-летнего юбилея Абая проведено 198 мероприятий и проектов, в том числе 71 инфраструктурный. Выполнены научно-реставрационные работы в комплексе усадьбы Абая Құнанбайұлы, в театре имени Абая, строительство и благоустройство мемориального комплекса в селе Сырт Қасқабұлақ, музее Құнанбая Өскенбайұлы, ремонт библиотеки имени Абая и реконструкция площади имени Абая в Семее. Осуществлены проекты по благоустройству и улучшению инфраструктуры Семея и села Караул.

В рамках спецпроекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» продолжено издание книжной серии «Абай әлемі», в которую вошло литературное наследие Абая, его последователей, писателей и поэтов области. Всего за три года выпущено 50 книг общим тиражом более 43 тысяч экземпляров. Реализован проект «Звёздная степь Жидебая» с изданием фотоальбома. Издана книга толкований «Слов назидания» А. Құнанбайұлы для детей «Дананың сөзі – ақылдың көзі» автора А. Каратаевой.

– В текущем году, – говорит Карлыгаш Шерьязданова, – в регионе планируется реализовать 98 крупных мероприятий и проектов и более 250 социальных проектов. Городами и районами области инициировано 15 проектов и 12 проектов регионального центра «Рухани жаңғыру».

В реализацию практически всех социальных проектов вносят неоценимый вклад меценаты. Константин Поп, глава крестьянского хозяйства «Коммунальник» из Бородулихинского района за последние три года в рамках программы «Туған жер» инвестировал почти 6 млн тенге. На эти средства проведён ремонт зданий амбулатории, почты, организованы и проведены праздничные мероприятия, а также оказана помощь пенсионерам и нуждающимся.

Как признаётся аграрий, самый масштабный проект, которым он гордится, – строительство хоккейного модуля в селе Зенковка стоимостью 120 млн тенге. Внутри спортивного объекта есть всё необходимое для занятия спортом. Просторные раздевалки, душевые кабинки, а также кабинеты для тренеров. Сюда приезжают играть в хоккей ребята не только из сёл района, но и из Семея.

– Считаю, что для добрых дел не нужен особый повод, – скромно говорит сельский бизнесмен. – Как и многие меценаты района, помогаю своей малой родине и односельчанам по мере своих возможностей. Будущее села, в котором родились, выросли и сейчас живём, зависит от каждого из нас. И молодёжь нужно воспитать так, чтобы они возвращались после учёбы в родной край и работали на благо своих семей и Родины.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции