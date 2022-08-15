Важнейший документ

54-летнему жителю Шемонаихинского района помогли впервые получить казахстанский паспорт.

Проблема заключалась в том, что данный гражданин был документирован паспортом СССР в 1974 году в России, а потом его утерял.

Сотрудниками отделения миграционной службы Управления полиции Шемонаихинского района совместно с юристом Восточно-Казахстанского филиала Международного бюро по правам человека и соблюдению законности через Генеральное Консульство Российской Федерации в Усть-Каменогорске была оказана помощь в получении необходимой информации из Российской Федерации об отсутствии гражданства иностранного государства.

На сегодняшний день мужчина получил долгожданный документ, удостоверяющий личность, и теперь может в полном объёме реализовать свои гражданские права.

Представители миграционной службы ВКО рекомендуют гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, обратиться к ним по месту проживания.

В ведомстве отметили, только с начала года в ВКО установлено более 90 граждан, которые по сей день жили с паспортами советского образца.

Ерик Абитов

Шемонаихинский район