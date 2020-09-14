Важней всего погода в доме 

Что такое семейное счастье и в чём его секрет, рассказали спасатели Усть-Каменогорска.

В 2013 году в Казахстане появился новый праздник – День семьи, который сразу же полюбился всем казахстанцам. Ведь самое дорогое и ценное для каждого человека – это его родные и близкие.

Накануне этого дня спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска раскрыли свои секреты рецепта семейного счастья.

Глава семейства Абикеновых Рауан считает, что семья начинается с любви и уважения друг к другу. Со своей женой Айман он знаком с первого класса. Вместе они пережили немало трудностей, но всегда придерживались того, что в любой ситуации нужно слушать и слышать мнение друг друга.

– Главное – погода в доме, а остальное суета, так меня учили, – поделился Рауан Абикенов. – Истина в простом – любите и уважайте свою вторую половинку.

Этим правилом они руководствуются уже больше 13 лет. Буквально месяц назад у них появился четвёртый ребёнок. Рауан работает главным специалистом УЧС Усть-Каменогорска, благодаря многолетнему опыту службы и качествам характера его близкие всегда чувствуют себя под надёжной защитой.

Секрет ещё одной счастливой семьи, Калиевых, перешёл по наследству от родителей. Берик – добытчик, любящий муж и заботливый отец, а его жена – хранительница очага и гостеприимная хозяйка. Супруги считают, что всё должно быть пополам – и радость, и трудности. А самое важное в отношениях – беречь любовь и взаимопонимание.

Главной ценностью в жизни старший офицер УЧС Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко считает свою семью – жену и двух очаровательных дочек. Не бывает и часа, чтобы он ни говорил о них. В этой дружной семье любят проводить время вместе – выезжать на природу, кататься на роликах и коньках. А самое главное, ради друг друга они готовы свернуть горы.

– Большое счастье видеть улыбки на лицах родных и слышать детский смех, – сказал Валентин Литвиненко. – Наверное, в этом и заключается смысл жизни.

Супруги Азамат и Дина Ахметжановы к решению создать большую и дружную семью пришли сразу. Как они сами говорят: «Семья вместе, значит душа на месте». Следуя этому правилу, они часто собираются за большим дастарханом и ведут душевные разговоры.

Каждая семья хранит свой, неповторимый рецепт счастья, но для всех незыблемым остаётся одно – атмосфера в доме. Спасатели областного центра советуют создавать «погоду» с любовью, теплом, пониманием и заботой. Быть всегда рядом. Быть вместе.

Татьяна Кравченко