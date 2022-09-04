Важна не победа, а участие

В посёлке Глубокое прошли необычные спортивные соревнования – этноспартакиада.

В последние годы национальные игры приобрели серьёзный статус, переходя из разряда развлечений в самостоятельные спортивные дисциплины. Некоторые из них поднялись на мировой уровень и уже близки к тем видам спорта, которые входят в Азиатские и Олимпийские игры.

Этноспартакиада, прошедшая в честь Дня Конституции Республики Казахстан, собрала множество азартных болельщиков и любителей спорта со всего района.

Организаторами мероприятия выступили отдел культуры и развития языков, отдел спорта и районный Дом дружбы.

Участники встречи состязались как в традиционных видах спорта, так и в играх этносов, проживающих на территории Глубоковского района. Наиболее знакомые всем – армрестлинг, тоғыз құмалақ и стрельба из лука.

Самой забавной и в то же время необычной стала азербайджанская народная игра «Чья шеренга победит?». Играющие делились на две равные команды. Два игрока, по одному из каждой команды, становились лицом друг к другу перед начерченной на земле линией. Держа один другого за пояс, по сигналу старались перетянуть противника к себе. Проигравший переходил в команду выигравшего.

Самой подвижной стала лапта – весёлая игра с мячом и битой. Хотя она и напоминает бейсбол, но гораздо древнее – биты были обнаружены при раскопках и датировались учёными XIV веком. Были времена, когда лапта была обязательной для тренировки солдат, так как развивает ловкость, выносливость и силу.

Особый азарт и задор вызвала у зрителей украинская народная игра «Бук тянуть», где двое игроков садятся на пол или на землю, упираясь подошвами друг в друга, берутся за буковую палку и тянут её. Особенно ценится умение не только оторвать соперника от земли, но и сильным рывком перебросить его через себя.

С не меньшим восторгом была встречена ещё одна забава – перетягивание каната. Она существовала в давние времена и часто называлась «чёрта тянуть».

Игрой, требующей скорости и ловкости, стала белорусская «Посадка бульбы (картошки)». В ней создаются две команды по пять человек. Игрок, стоящий первым, – капитан, он держит в руках мешочек с пятью картофелинами (камешками). На расстоянии 20-30 шагов от каждой колонны начерчены пять кружков. По сигналу капитаны бегут к ним и «сажают» картошку по одной в каждый кружок, затем возвращаются и передают мешочек следующему игроку, который, взяв его, бежит собирать картошку. И так до последнего игрока. Побеждает команда, быстрее всех справившаяся с посадкой и уборкой урожая.

По результатам этноигр победителем стала команда посёлка Глубокое, получив первые места в пяти играх.

– У каждого этноса существуют определённые традиции, обычаи и, конечно, свои народные игры, – отметила директор районного Дома дружбы Эльвира Тебисова. – Радость движения сочетается с духовным обогащением не только взрослых, но и детей, формируя устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств – любви и преданности Родине. Все эти качества и были продемонстрированы в ходе состязаний.

Бахыт Сарсембаева

Фото Дома дружбы Глубоковского района

Глубоковский район