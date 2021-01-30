Важен не процесс, а результат 

Приграничные районы ВКО должны стать территорией опережающего развития, а Усть-Каменогорск – наверстать темпы по вводу жилья.

Глава региона Даниал Ахметов провёл заседание областного акимата, рассмотрены текущие вопросы социально-экономического развития области.

Было отмечено, что за 2020 год в Восточном Казахстане введено в эксплуатацию более 519 тысяч квадратных метров жилья. Хорошие показатели достигнуты в рамках реализации программы строительства домов для многодетных семей.

Особое внимание, по мнению Даниала Ахметова, необходимо уделить жилищному строительству в областном центре. Усть-Каменогорск, как оказалось, по итогам прошлого года находится в списке аутсайдеров по темпам и объёмам жилищного строительства.

Даниал Ахметов отметил, что в 2020 году финансирование этого направления осуществлялось в полной мере, однако в областном центре в эксплуатацию ввели лишь 69,8 процента от запланированного объёма строительства. Этот показатель, по мнению акима области, является худшим.

Акимат Усть-Каменогорска, по мнению главы региона, провалил программу жилищного строительства.

– Хочу отметить, что есть серьёзные недоработки, за которые конкретные лица должны нести персональную ответственность, – написал Даниал Ахметов на своей странице в социальных сетях. – Срыв ввода жилья в Усть-Каменогорске при 100-процентном финансировании является крайне отрицательным явлением, личным провалом акима города Жаксылыка Омара и моего заместителя Бакытжана Байахметова. Более того, Управление строительства, аким города до октября этого года даже не собираются вводить ни одного квадратного метра жилья.

Наряду с этим в районах ВКО с реализацией жилищной программы справились значительно лучше – там показатель ввода жилья даже превысил стопроцентную отметку.

Что касается перспектив развития районных центров, аким области сообщил, что в настоящее время ведётся разработка специальной программы. Она будет составлена по аналогии с теми, что были оформлены в рамках реализации программы развития приграничных территорий «Ауыл – ел бесігі».

Как подчеркнул глава региона, необходимо внимательно подойти к вопросу развития районных центров Восточного Казахстана. И подход этот должен осуществляться строго индивидуально.

– Необязательно строить в каждом райцентре по бассейну или больнице и отчитываться об успешной реализации программы, – отметил Даниал Ахметов. – Важно внимательно изучить и проанализировать потребности отдельно взятого района, провести мониторинг мнений жителей районных центров и прилегающих к ним населённых пунктов.

К слову, пять из девяти райцентров ВКО уже входят в программу развития приграничных территорий, которая направлена на улучшение условий жизни и благосостояния сельского населения. По остальным районам будет разработан комплексный план, направленный на усиление и укрепление экономики и социальной сферы не только районных центров, но и региона в целом.

Аида Жумекенова

Фото из архива редакции