Важен каждый голос

Новую избирательную систему, предложенную Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и прошедшие выборы сельских акимов обсудили в Семее в ходе рабочей поездки председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова.

Первая встреча с населением состоялась в селе Чекоман Достыкского сельского округа, где недавно избрали сельского акима. Лидером выборов в сельском округе стал действующий на тот момент аким Нуркен Жарликенов, который набрал 92% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

– Это очень хороший результат. Хочется отметить важность посещения выборов, поскольку именно так народ может выразить своё волеизъявление, поддержать своего кандидата, – отметил Нурлан Абдиров.

В тот же вечер глава ЦИК посетил Университет им. Шакарима, где встретился со студенческой молодёжью Семея. В зале собралось не менее 150 молодых ребят, которым в скором времени предстоит сделать свой первый в жизни выбор во время ближайшей избирательной кампании. Разумеется, у студентов колледжей и вузов нашлось немало вопросов о процедуре прохождения выборов и предвыборной кампании, о том, как и почему Казахстан меняет выборную систему, частично отказавшись от пропорциональной системы выборов и перейдя на смешанный тип.

Кстати, эти же вопросы интересовали и общественность Семея, с которой Нурлан Абдиров встретился на следующий день. По его мнению, переход от пропорциональной к смешанной системе выборов позволит казахстанцам полнее выражать свою волю, говорить о надеждах и чаяниях, передавая наказы через депутатов, которых они выбрали сами. В какой-то степени назначенные партией-победительницей депутаты были оторваны от народа, неся ответственность только перед своим политическим союзом.

– Система выборности акимов в Казахстане идёт поэтапно. Мы уже внедрили выборы сельских акимов и видим, что результаты есть: люди, доверившие голоса своему кандидату, больше ему доверяют. Да и ответственность он несёт большую. Видимо, скоро наступит время и для выборов городских и районных акимов. Это будет новый этап демократизации нашего общества, – поделился мнением председатель Центризбиркома Казахстана.

Екатерина Гуляева

Семей