Важен голос каждого

Руфит Ахмедзянов, наблюдатель от коалиции независимых наблюдателей «Дауыс»:

– Мы начали свою работу вчера с шести утра на всех открытых избирательных участках Восточно-Казахстанской области. Отмечу, что все наблюдатели от нашей коалиции были хорошо подготовлены и мотивированы. В состав коалиции «Дауыс» вошли представители организаций, которые имеют большой опыт в сфере выстраивания работы наблюдателей, юридического консалтинга, медиа-менеджмента и профессионального коучинга. И, безусловно, основным принципом нашей работы была нулевая терпимость к нарушениям. Отмечу, что в регионе выборный процесс проходил отлаженно. Также хочется сказать, что коалиция – не разовая инициатива, а системная организация, которая будет реализовывать различные проекты по методическому и юридическому сопровождению выборных процедур, организации аналитической и информационной работы, формированию базы знаний в сфере электоральных процессов.

Гульнара Жанабаева, начальник управления по социально-культурной деятельности и молодёжной политике ВКТУ им. Д. Серикбаева:

– 19 марта 2023 года в нашей стране прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Наблюдали ли мы изменения? Безусловно, да. Во-первых, внедрение пропорциональной избирательной системы позволило значительным образом расширить число кандидатов: теперь появилась возможность выдвигать свои кандидатуры обычным гражданам, для этого не обязательно быть членом какой-либо партии, достаточно быть политически активным гражданином. Во-вторых, изменения в избирательном законодательстве, а именно снижение процентного порога с 7% до 5% набранных голосов для прохождения партии в Мажилис, должно способствовать многообразию политических сил в Парламенте. Всё это в итоге должно привести к изменениям в политической системе современного Казахстана.

Ирина Хрулёва, наблюдатель на избирательном участке № 6:

– В первую очередь, хочется отметить, что на эти выборы пришло большое количество молодых людей, среди которых были и те, кто проголосовали впервые в своей жизни. Для них, кстати, как и для тех, чей день рождения пришёлся на день выборов, приготовили сладкие подарки. Но дело, разумеется, не в них, а в том, что наша молодёжь активно проявляет свою гражданскую позицию и стремится участвовать в политической жизни не только региона, но и всей страны. Выборный процесс был организован чётко и в соответствии с требованиями закона – всё было максимально открыто и прозрачно. Тем, кто не смог по каким-то причинам, в частности по состоянию здоровья, самостоятельно прийти на участок, урны доставляли на дом. Здорово, что люди приходили на выборы целыми семьями, с детьми, с самого маленького возраста показывая им, как важно не оставаться в стороне от событий в государстве и вносить свой вклад в формирование новой политической системы Казахстана.

Зарина Амержанова, независимый наблюдатель ИУ № 44 в Усть-Каменогорске:

– Проведение внеочередных выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней 19 марта прошло в рамках конституционных реформ. Эти реформы народ Казахстана поддержал на общенациональном референдуме.

Было заметно, что состоявшиеся выборы отличаются от тех, которые были ранее. Можно с уверенностью сказать, что они стали свидетельством демократических преобразований, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Процедура изменилась. Так, раньше всех депутатов избирали по партийным спискам. Теперь же по такому принципу формируется 70 процентов нижней палаты, а остальные 30 – по одномандатным округам. Для партий упростили процедуру регистрации. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.

Назначая внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране идёт динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования.

Стоит отметить, что у наших избирателей растёт доверие к выборам. Например, ВКО оказалась в числе самых активных регионов, показав на этих выборах высокую явку.

Рената Сайфуллина, председатель профессионального объединения «Союз автошкол ВКО»:

– Принять участие в выборах – это долг каждого гражданина своей страны, поскольку именно наши голоса в итоге становятся катализатором политических изменений. Сегодня, в соответствии с решениями Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, политическая система кардинально меняется. И эти перемены, безусловно, ведут нас к строительству нового государства, более сильного, более демократичного, по-настоящему слышащего голоса своих граждан. Именно поэтому внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней важны для каждого казахстанца. Потому что мы выбирали людей, с которыми будем сотрудничать непосредственно на местах, тех, кто будет следить за ситуацией в городах и регионе, кто будет знать о проблемах и вопросах, волнующих восточноказахстанцев. Организация выборов была достойной, работали местные и международные наблюдатели, процесс был открытым и прозрачным.

Юлия Работаева, заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Серебрянский технологический колледж» Управления образования ВКО:

– Высокая явка избирателей в нашем регионе однозначно свидетельствует о том, что людям не безразлична судьба всей страны и судьба своей малой родины.

С самого утра была плохая погода, но люди приходили на избирательные участки с детьми, целыми семьями, чтобы отдать свой голос за достойных кандидатов.

Изменить что-то в своей жизни, повлиять на то, какие законы будут приняты избранными депутатами, – это под силу каждому гражданину, который воспользовался своим избирательным правом. Мы видим, что изменений к лучшему очень много, и это даёт надежду и уверенность, что и мы, и наши дети будут жить в сильном, процветающем государстве.