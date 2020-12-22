Важен голос каждого  

10 января 2021 года в стране пройдут очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. Как восточноказахстанцам найти свой участок для голосования, рассказал председатель Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Ерсаин Набиев.

– До начала избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. У всех политических партий было достаточно времени на подготовку, – отмечает Ерсаин Набиев.

Право избирать депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов имеют граждане Казахстана, достигшие на день голосования 18-летнего возраста.

Гарантией реализации конституционного права на участие в выборах является наличие в списках избирателей. Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в соответствующем местном исполнительном органе с момента назначения выборов. Списки избирателей составляют местные исполнительные органы. Регистрация по месту жительства на территории конкретного избирательного участка является основанием для включения гражданина в список избирателей.

При перемене места своего пребывания в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днём выборов участковая избирательная комиссия по просьбе избирателя и по предъявлении документа, удостоверяющего его личность, выдаёт открепительное удостоверение на право голосования. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. По предъявлении открепительного удостоверения на право голосования участковая избирательная комиссия в день голосования включает избирателя в список на участке по месту его пребывания.

– Открепительное удостоверение не выдаётся желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населённого пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, – уточняет Ерсаин Набиев.

С 26 декабря 2020 года жители Восточно-Казахстанской области смогут проверить данные о себе в списке избирателей на своём избирательном участке на сайте https://e-vko.gov.kz либо позвонив в службу 109 или единый кол-центр 1331. Также вся необходимая информация доступна в мобильном приложении Digital East.

Восточноказахстанцы, участвующие в выборах, могут получить дополнительную консультацию по телефонам:

– в городе Усть-Каменогорске – 8 (7232) 26-89-65, 26-89-86, 26-67-07;

– в городе Семее – 8 (7222) 56-65-81;

– в городе Риддере – 8 (72336) 42-5-76;

– в городе Курчатове – 8 (72251) 79-0-28;

– в Абайском районе – 8 (72252) 91-6-53;

– в Аягозском районе – 8 (72237) 30-3-69;

– в районе Алтай – 8 (72335) 6-24-40;

– в Бескарагайском районе – 8 (72236) 90-2-50;

– в Бородулихинском районе – 8 (72251) 21-001;

– в Глубоковском районе – 8 (72331) 2-22-94;

– в Жарминском районе – 8 (72347) 65-1-89;

– в Зайсанском районе – 8 (72340) 2-15-67;

– в Катон-Карагайском районе – 8 (72341) 2-91-97;

– в Курчумском районе – 8 (72339) 2-17-27;

– в Кокпектинском районе – 8 (72348) 2-23-57;

– в Тарбагатайском районе – 8 (72346) 2-17-01;

– в Уланском районе – 8 (72338) 2-70-33;

– в Урджарском районе – 8 (72230) 3-40-30;

– в Шемонаихинском районе – 8 (72332) 33-5-34.

Председатель областной избирательной комиссии также отметил, что на выборах будут соблюдены все требуемые меры предосторожности: дистанцирование, ношение масок и дезинфекция избирательных участков.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Восточного Казахстана, – говорит Ерсаин Набиев. – Проявите гражданскую ответственность и активность! В воскресенье, 10 января, приходите на свои избирательные участки и сделайте свой выбор, от которого в дальнейшем будет зависеть судьба страны, региона, каждого населённого пункта и каждого из нас.

Бахыт Сарсембаева