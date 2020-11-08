Ваше здоровье в ваших руках 

Число жертв коронавирусной инфекции стремительно растёт, что вызывает тревогу медиков. Очень важно знать, что делать при обнаружении у себя симптомов COVID-19.

Подробнее о том, как действовать в случае возможного заражения коронавирусом, наша беседа с главным врачом КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 Усть-Каменогорска» Эльмирой Омарбековой.

– Эльмира Галиуллиновна, что надо делать человеку, если он обнаружил у себя симптомы КВИ и в какой момент ему следует обратиться за медицинской помощью?

– При таких симптомах, как лёгкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило, нет необходимости. Достаточно соблюдать режим самоизоляции и следить за развитием симптомов.

В случае появления одышки при незначительной нагрузке, чувства стеснения в груди, высокой температуры тела, слабости следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Лучше по возможности позвонить врачу по телефону.

– Надо ли самостоятельно проходить компьютерную томографию?

– Компьютерную томографию следует проходить только после консультации врача. Этот вид диагностики показан при наличии кашля, затруднении дыхания, одышки, боли в груди при дыхании и кашле, длительном повышении температуры тела (более 38,5 градуса), выраженной интоксикации. Также компьютерная томография показана при ухудшении симптомов для оценки прогрессирования, при возникновении подозрения на дополнительные осложнения: тромбоэмболия лёгочной артерии, отёк лёгкого, присоединение вторичной бактериальной инфекции и другие.

В случае отсутствия условий для проведения компьютерной томографии, возможно выполнение рентгенографии грудной клетки по тем же показаниям.

– Допустим, анализ ПЦР показал положительный результат, но при этом у человека отсутствуют какие-либо симптомы. Что делать?

– В первую очередь, оставайтесь дома, предупредите руководство на работе о наличии у вас симптомов вирусной инфекции, изолируйтесь от других членов семьи, позвоните в поликлинику своему участковому врачу и сообщите о наличии симптомов. Специалистами поликлиники будет проводиться дистанционное наблюдение за пациентом в амбулаторных условиях согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

При этом необходимо ежедневно вести контроль по чек-листу, который вам предоставит участковый врач или медицинская сестра: за частотой дыхания, температурой тела, частотой пульса, появлением одышки, появлением или усилением кашля.

Необходимо обильное тёплое питьё (вода, чай, морсы) и ограничение физической активности.

– Можно ли при отсутствии симптомов выходить из дома?

– Нет. Вы являетесь пациентом с бессимптомной формой COVID-19. Вам нужно строго соблюдать карантинные требования. Не рекомендуется ходить по магазинам, гулять на улице и в других общественных местах, принимать гостей, идти в лабораторию для сдачи тестов, анализов крови и тому подобное. У вас уже есть клинические проявления, и в период пандемии они расцениваются как проявления коронавирусной инфекции, независимо от положительного или отрицательного теста. Не стоит идти в медицинские организации для проведения компьютерной томографии – изменения в лёгких появляются в определённый период болезни, в который вы можете не попасть, а небольшие изменения не повлияют на тактику вашего

лечения.

– А если анализ ПЦР отрицательный, но имеются симптомы – кашель, слабость и температура?

– Необходимо ежедневно вести контроль за частотой дыхания, температурой тела, частотой пульса, появлением одышки, появлением или усилением кашля.

Также необходимо обильное тёплое питьё, ограничение физической активности. При повышении температуры до 38 градусов и выше – принимать парацетамол.

Если есть хроническое заболевание (гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническое заболевание лёгких, бронхиальная астма), продолжать лечение основного заболевания, а также следует незамедлительно обратиться к участковому врачу поликлиники.

– Какие симптомы у КВИ?

– Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ и гриппа: чихание, недомогание, головные боли, повышение температуры, першение в горле, боль в груди, ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание. Но стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

– Как передаётся коронавирус?

– COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём – выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре; контактно-бытовым – через предметы обихода. Инкубационный период с момента заражения длится от 14 до 28 дней.

– Какие меры по профилактике коронавируса существуют?

– Первое, что человек должен делать, – соблюдать правила санитарной гигиены и воздержаться от посещения общественных мест, особенно таких, как торговые центры, базары и заведения общественного питания. Часто мойте руки и обрабатывайте специальными антисептическими средствами. Старайтесь держать в чистоте помещение, в котором находитесь: делайте влажную уборку и периодически проветривайте. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете. Старайтесь не использовать общие бытовые предметы. И самое главное – носите, пожалуйста, маски!

– Обязательна ли госпитализация при коронавирусе?

– Госпитализация обязательна при среднетяжёлой и тяжёлой форме коронавирусной инфекции, а также при нетяжёлой форме у пациентов с факторами риска, такими как возраст старше 65 лет, сахарный диабет, болезни системы кровообращения, хронические заболевания лёгких, хроническая почечная недостаточность.

– Стоит ли принимать витамины для профилактики?

– Нет необходимости принимать специальные витамины. Важно правильно питаться, особенно нужно добавлять в рацион свежие овощи, фрукты, зелень, зерновые и бобовые, то есть всё, что содержит клетчатку, микроэлементы, растительный белок и углеводы. Такая пища предотвращает развитие хронических заболеваний, помогает побороть инфекцию, уменьшает риск общей смертности, увеличивает продолжительность активной жизни. Рекомендуется по возможности употреблять пищу домашнего приготовления.

Бахыт Сарсембаева