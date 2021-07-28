Ваша неприкосновенная собственность

В нашей постоянной рубрике на вопросы читателей, касающиеся пенсионного обеспечения, продолжают отвечать специалисты ВКО филиала АО «ЕНПФ».

– Месяц назад я перевела часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья. Однако до сих пор не нашла подходящую квартиру. Как долго будут храниться деньги у уполномоченного оператора? Есть ли у меня ещё время?

– Обращаем внимание вкладчиков, что после перечисления запрашиваемой ими суммы пенсионных накоплений из ЕНПФ на спецсчёт уполномоченного оператора данная сумма изымается из инвестиционного управления и, следовательно, на неё перестаёт начисляться инвестиционный доход.

Кроме того, на пенсионные накопления, перечисленные на спецсчёт, не распространяется предусмотренная законом гарантия государства по их сохранности с учётом уровня инфляции. Также с сумм единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ производится исчисление и удержание индивидуального подоходного налога (ИПН) согласно способу, выбранному вкладчиком и указанному в его заявлении.

Для исключения неэффективного использования своих накоплений потери инвестиционного дохода и гарантии государства, а также преждевременного исчисления ИПН рекомендуем вкладчикам (получателям) ответственно и тщательно планировать использование единовременных пенсионных выплат и заблаговременно выбирать себе жильё для покупки. До подачи заявки следует внимательно изучить список документов, необходимых для подтверждения целевого использования пенсионных накоплений, и обеспечить их своевременное предоставление уполномоченному оператору.

Напоминаем, что пенсионные накопления граждан могут находиться на специальных счетах у уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк») не более 45 рабочих дней с даты их поступления. В течение этого срока накопления должны быть использованы по целевому назначению либо возвращены в ЕНПФ на индивидуальный пенсионный счёт вкладчика.

В данном конкретном случае у Вас есть ещё 15 дней для поиска жилья, после чего, если этого не случилось, деньги вернутся на Ваш пенсионный счёт в ЕНПФ. Однако в случае нахождения желаемого жилья вы можете подать новое заявление на досрочное изъятие.

– Примерно три года назад я устроился на официальную работу. Проработав там несколько месяцев, уволился. После чего я не имел официальной работы и поэтому никаких отчислений в ЕНПФ не делал. Те мои небольшие накопления в Фонде могли «сгореть»?

– Пенсионные накопления каждого гражданина в независимости от их суммы являются его собственностью и сохраняются на индивидуальном пенсионном счёте до наступления пенсионного возраста либо иных оснований для их выплаты. Важно помнить, что деньги на индивидуальных пенсионных счетах хранятся в ЕНПФ бессрочно и не имеют конкретного срока действия. Кроме того, на них постоянно начисляется инвестиционный доход. Начисляется он еженедельно на средства до их исчерпания, то есть даже если вы выйдете на пенсию и уже начнёте получать выплаты, на оставшиеся накопления продолжает начисляться инвестиционный доход.

Также отметим, что государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в размере фактически внесённых средств с учётом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты (статья 5 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»).

– Как внести изменения в свои реквизиты в мобильном приложении ЕНПФ?

– При входе в мобильное приложение ЕНПФ и «Личный кабинет» на сайте enpf.kz в целях обеспечения безопасности личной информации наших вкладчиков отправляется SMS-код на номер телефона, который был зарегистрирован в базе Фонда.

Если Вы меняете указанный номер, то для внесения изменений и актуализации персональных данных существуют следующие способы:

1) на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» выберите подраздел «Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты», войдите на страницу с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);

2) через любое отделение ЕНПФ;

3) воспользоваться совместным проектом АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» по оказанию услуг более чем в 300 точках обслуживания национального почтового оператора. Адреса почтовых отделений, где можно получить данную услугу, – на сайте enpf.kz. Здесь можно не только внести изменения и дополнения в свои реквизиты, но и получить справку о наличии индивидуального пенсионного счёта, получить выписку с ИПС, направить обращение с интересующим вопросом, заказать выезд «Мобильного офиса», обратный звонок, рассчитать прогнозируемый размер будущей пенсии с помощью «Пенсионного калькулятора». Также через него можно отслеживать состояние счёта, узнавать обо всех изменениях в пенсионной системе, посмотреть расположение ближайшего офиса ЕНПФ и даже позвонить в контакт-центр.

Также каждый вкладчик ЕНПФ с помощью сайта и мобильного приложения может узнать, достаточно ли у него средств на индивидуальном пенсионном счёте, чтобы реализовать свое право на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилья или лечение либо для перевода компаниям, управляющим инвестиционным портфелем.

– Могу ли я самостоятельно вносить за себя обязательные пенсионные взносы?

– В соответствии с действующим пенсионным законодательством Республики Казахстан, обязательные пенсионные взносы подлежат уплате вкладчиками путём перечисления агентом вкладчика (работодателем). При этом уплатить обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в свою пользу путём перечисления в некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (ранее – ГЦВП) могут лишь индивидуальные предприниматели; частные нотариусы; частные судебные исполнители; адвокаты; профессиональные медиаторы; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера; плательщики единого совокупного платежа.

Таким образом, если Вы не относитесь к одной из вышеперечисленных категории лиц, то самостоятельно пополнять ИПС, сформированный за счёт ОПВ, не представляется возможным.

Отметим, что для получения более высоких пенсионных выплат в будущем вы можете уже сейчас параллельно с ОПВ уплачивать в свою пользу добровольные пенсионные взносы (ДПВ). Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.

Одним из преимуществ уплаты ДПВ является то, что налоговым законодательством предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ. Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счёт собственных средств в пользу работника относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В то же время суммы уплаченных работодателем ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.

Кроме того, на ДПВ, так же как и на ОПВ, начисляется инвестиционный доход, который может существенно увеличить ваши накопления.

С 1 мая этого года основанием для открытия индивидуального пенсионного счёта для учёта ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос. Таким образом, вкладчику (получателю) нет необходимости посещать офис Фонда, идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платёжного поручения при перечислении ДПВ. А все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов.

Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня (БВУ) либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предоставляют возможность перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю, на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в пользу заявителя либо третьего лица.

Кроме того, если вы не имеете постоянного дохода и, соответственно, не пополняете свой индивидуальный пенсионный счёт регулярно, то в этом случае вы можете оплачивать в свою пользу Единый совокупный платёж (ЕСП), который предусматривает упрощённый порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых. Он объединяет в себе четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальные отчисления в государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в ЕНПФ, отчисления в Фонд обязательного социально-медицинского страхования.

Размер ЕСП: 1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (2 917 тенге в 2021 году); 0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населённых пунктах (1 458,5 тенге в 2021 году).

– Могу ли я оплатить ЕСП в текущем месяце за прошедшие, как это сделать?

– ЕСП подлежит уплате общей суммой. Уплата ЕСП производится путём внесения ЕСП плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счёт Государственной корпорации с учётом требований Закона РК «О платежах и платёжных системах».

Уплата ЕСП плательщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием месяца календарного года, за который производится уплата ЕСП в формате «ММГГГГ».

При этом ЕСП может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года. За прошедшие месяцы ЕСП уплатить нельзя.

ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа: обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ (30 процентов от общей суммы ЕСП); индивидуальный подоходный налог (10 процентов от общей суммы ЕСП); социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (20 процентов от ЕСП); отчисления в Фонд социального медицинского страхования (40 процентов от ЕСП).

Аида Жумекенова

Коллаж Анары Муратовой