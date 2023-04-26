Ваш билет, пожалуйста

На 31 процент увеличился пассажиропоток на общественном транспорте Усть-Каменогорска в сравнении с 2021 годом. Положительного эффекта, как считают специалисты, удалось достичь благодаря внедрению электронной системы оплаты проезда.

Цифровизация уверенными темпами входит во все сферы нашей жизни, в том числе и в отрасль общественного транспорта. Напомним, проект по внедрению автоматизированной системы контроля и оплаты проезда на общественном транспорте Усть-Каменогорска с созданием единого диспетчерского центра стартовал в 2019 году. Поэтапно к ней подключили все виды маршрутных транспортных средств.

– Запущена система электронного билетирования и диспетчеризации, которая объединила в общую сеть 56 маршрутов общественного транспорта областного центра, – рассказал директор Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска Нурсултан Карибеков. – Для повышения её эффективности с прошлого года действует дифференцированный тариф. Пассажиры могут оплатить проезд посредством транспортных карт Oskemencard, через мобильное приложение Kaspi.kz, а также наличными. Если оплата проводится безналичным путём, то стоимость поездки составляет 90 тенге, наличными – 130 тенге.

В областном центре открыты 50 пунктов продаж и пополнения транспортных карт, дополнительно – 13 пунктов приёма и выдачи карт льготным категориям граждан. На сегодняшний день реализовано 143 тысячи карт Oskemencard. Из них: 76 тысяч – общего пользования, 27 тысяч льготных и 40 тысяч – школьных.

Для удобства пассажиров действует мобильное приложение Oskemenbus, которое скачали более 215 тысяч пользователей. С его помощью можно отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и выстраивать удобный маршрут к месту назначения. Недавно у приложения появилась ещё одна функция – пользователи теперь могут отправлять жалобы, обращения и предложения с возможностью прикрепления файла. В ТОО «ЦУПП города Усть-Каменогорска» уверены, что это поможет оперативно решать актуальные вопросы.

Цифровой подход к работе уже продемонстрировал хорошие результаты.

– Цифровизация отрасли дала положительный эффект, – подчеркнул Нурсултан Карибеков. – Это позволило увидеть объективную картину пассажиропотока – в сравнении с 2021 годом он увеличился на 31 процент, а также вывести денежные средства из теневой экономики. Всё это улучшило условия обслуживания пассажиров и инфраструктуру в автопарках. Ведётся работа по модернизации общественного транспорта. На сегодняшний день обновили 101 автобус. До конца этого года планируется приобрести ещё 47 транспортных средств.

Татьяна Кравченко

Фото из архива редакции