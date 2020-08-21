Вандализм – социальный диагноз. Как его излечить?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в школах предмет «Экологическое образование детей». Инициатива Главы государства нашла большой отклик в нашем регионе.

«Нам нужно заниматься проблемами экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения», – отметил Глава государства.

Одной из первых отреагировала на долгожданную новость республиканского значения известная в нашем регионе общественница Татьяна Нетунаева, которая с 1997 года занимается вопросами продвижения экологического воспитания среди детей и молодёжи.

РАСШИРЯЯ «КРУГОЗОР»

На базе областного Дома дружбы – центра общественного согласия уже почти два десятка лет собирается немало молодых экологов из числа учащихся школ и колледжей региона. Также в работе общественного объединения «Кругозор» принимают активное участие представители госорганов, управления образования, гражданского сектора, туризма, бизнеса и СМИ.

– Мы уже много лет говорим о том, что экологическое воспитание должно стать естественной и неотъемлемой частью культуры, а также школьным предметом, – говорит координатор проекта, директор молодежного центра культуры туризма «Кругозор» Татьяна Нетунаева. – В целях развития этого движения уже больше десяти лет действует наш партнёрский проект «Экология – государство – бизнес – НПО – СМИ», реализуемый совместно с Управлением природных ресурсов и регулирования природользования ВКО и Центром экологической безопасности. Мы проводим мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды посредством эколого-туристской и краеведческой деятельности. Это программа для дошколят «Экознайка», слёт юных экологов, всевозможные викторины, КВН, конкурсы, семинары, экомарафоны. Пользуется популярностью наш экологический лагерь, где дети помимо туристских навыков получают возможность пообщаться на английском и государственном языках.

СЛЁТ ИДЁТ

Сейчас в Усть-Каменогорске проходит экологический слёт. Конечно, не такой масштабный, как хотелось бы, но даже в строгих карантинных ограничительных условиях многое удаётся сделать, а главное – изменить в сознании молодёжи.

Речь не только об очищении природы, например от бытового мусора, но и о настоящем духовном возрождении, сохранении семейных и народных традиций. Так, по словам Татьяны Нетунаевой, проблема семейного и общественного воспитания детей и молодёжи в связи с доступностью информации в Интернете становится всё более острой. Эта проблема проявилась в полный рост во время карантина, поэтому помочь научиться общаться в реальности, а не только в виртуальности – общая задача социума, равно как и воспитание бережного отношения к природе, причём с самого юного возраста.

– Мы учим ребят быть честными, неравнодушными, активными, – добавляет моя собеседница. – Дети – это наше общее будущее, поэтому от того, как они будут вести себя в будущем, зависит успех всего государства.

НЕТ ВАНДАЛИЗМУ!

– Вандальное отношение к природе в Казахстане подлежит срочному образовательному и правовому «лечению», – отметила недавно министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам экологического образования в республике. – Действительно, от экологических проблем отвернуться сложно. Они всегда были и остаются в ряду наиболее важных и острых тем. Ведь те вандальные факты, которые имели место, это, к сожалению, социальный диагноз, который подлежит срочному полному образовательному и правовому лечению.

В рамках той же конференции министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев сообщил, что в Казахстане создается координационный совет по экологическому образованию.

Министр напомнил, что по поручению Президента, после недавних случаев жестокого избиения тюленей, варварского загрязнения озера Кобейтуз, Борового и других, сегодня прорабатывается вопрос введения в школах страны предмета по экологии. Однако, подчеркнул министр, экологическое образование детей не должно ограничиваться только соответствующим предметом в школе. Это должна быть комплексная работа всего общества, всех заинтересованных госорганов, а также учителей, экспертов и, прежде всего, родителей, так как воспитание начинается с семьи.

По его словам, Минэкологии готово оказать всестороннюю поддержку этой инициативе. Так, для более живого, интерактивного обучения в ведомстве готовы организовать для школьников экскурсии в нацпарки, создать специальный детский образовательный эколагерь.

ГОТОВНОСТЬ № 1

Возвращаясь к нашему региону, нельзя не сказать о его экологических особенностях. Роскошная природа и на контрасте – обилие промышленных предприятий. Поэтому вопросы эковоспитания особенно актуальны для Восточного Казахстана.

Периодически в СМИ, в том числе и на страницах нашей газеты, появляется информация о проводимых экоакциях по уборке мусора, посадке деревьев, организации пропагандистской работы экологической направленности, флешмобах, викторинах.

Достаточно ли этого? Пожалуй, нет. Не хватает системности, финансирования этих проектов на постоянной основе, активистов… И всё же это тоже не такое уж непаханое поле.

К примеру, традиционный конкурс в Усть-Каменогорске, который проводится с целью активизации молодёжи системы профессионального образования в сфере экологического просвещения, известен в стране.

– Это одна из форм развития экологических навыков, мышления, культуры и вовлечения молодёжи в практическую природоохранную деятельность, – добавляет Татьяна Нетунаева. – Оздоровление окружающей среды и воспитание чувства патриотизма – далеко не праздные вопросы на сегодняшний день. Ведь самое страшное – это равнодушие к тому, что происходит вокруг.

Татьяна Нетунаева рассказала о том, что уже больше 15 лет проводится большая работа по повышению уровня экологического образования. Действует студенческий педагогический отряд «Вега». Ежегодно в мероприятиях центра «Кругозор» принимают участие сотни молодых восточноказахстанцев.

Экологическое просвещения нужно рассматривать в контексте воспитательной работы в школе в целом. Речь идёт о ценностно ориентированном воспитании в школах. Важной частью этой общей концепции как раз станет экологическое воспитание.

На республиканском уровне была достигнута договоренность о создании в стране координационного совета по экологическому образованию, в состав которого войдут представители госорганов, общественные деятели, представители образовательных учреждений, неправительственных и международных организаций, в том числе ПРООН, РОП, Фонда развития общественно значимых инициатив и других организаций.

ЭКОТРАДИЦИИ ВКО

Хорошая традиция в Восточно-Казахстанской области – празднование Дня эколога.

– Этот праздник, появившийся благодаря Организации Объединенных Наций в 1972 году, напоминает о том, как важно рационально использовать природные ресурсы, – говорит Татьяна Нетунаева. – Развитие цивилизации, технический прогресс, безумное вмешательство человека в природные процессы пагубно влияют на нашу планету. Не случайно вопросы экологической безопасности и «зеленой экономики» в приоритете Стратегии «Казахстан-2050», определённой Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Экологические показатели Усть-Каменогорска постепенно улучшаются. К примеру, согласно данным «Казгидромета», в настоящее время воздух в городе чище, чем за последние 12 лет.

Ещё один добрый обычай, когда выпускники усть-каменогорских колледжей садят цветы и кустарники. Если бы так поступал каждый восточноказахстанец, то наши города и сёла очень быстро превратились бы в прекрасные цветущие сады.

Ева Ким