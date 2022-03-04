Вальс в степи

Новый спектакль областного молодёжного театра тепло принимают зрители Восточного Казахстана.

Молодёжный театр, созданный при областном драматическом театре, возобновил гастрольную деятельность. Длительный перерыв был связан с карантинными ограничениями.

Основная часть труппы – молодые талантливые выпускники Астанинского казахского национального университета и Алматинской казахской национальной академии искусств.

Больше двух лет артисты не имели возможности напрямую общаться со зрителями, делиться своим творчеством. И вот, наконец, после смягчения коронавирусных ограничений, молодёжная театральная труппа смогла открыть новый сезон гастролями по Восточному Казахстану.

На днях артисты театра посетили Жарминский район. В Доме культуры села Калбатау состоялась премьера нового музыкального спектакля «Өмір-өзен». Постановка режиссёра А. Даулетулы посвящена жизни и творчеству знаменитого отечественного композитора Шамши Калдаякова.

Его называют королём казахского вальса. Шамши Калдаяков, как утверждают современники, был из тех творческих людей, кто все свои музыкальные произведения писал сердцем. Посвящая их кому-то, он дарил адресату частичку своей души. Мелодии, покорившие сердца миллионов слушателей, сегодня звучат практически на всех театральных подмостках.

– Можно с уверенностью сказать, что песни Шамши Калдаякова слышал каждый казахстанец, – говорит режиссёр-постановщик молодёжного театра. – И не только потому, что он написал музыку к гимну нашей страны. Мне кажется, для нашего народа песни Шамши Калдаякова – это лучший способ признаться в любви родине, друзьям или родителям. Композитор настолько обожаем земляками, что его произведения пели, поют и будут петь.

Память об авторе музыкальных хитов живёт в Казахстане. Именем Шамши Калдаякова названы улицы, концертные залы. Но самую живую память сохраняют исполнители его песен.

Музыкальный спектакль «Өмір-өзен» – это рассказ о том, как рождались песни Шамши Калдаякова, о значимых событиях в жизни композитора, о его душевных переживаниях.

Публика оценила замечательную игру молодых артистов и поблагодарила их искренними аплодисментами, ведь признание зрителя – главная награда для любого служителя Мельпомены.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район