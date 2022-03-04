Валенки, валенки… И не только!

С неожиданной проблемой столкнулся валяльно-войлочный комбинат ТОО «Роза» в Семее в последние полгода. Нехватка рабочих рук и квалифицированных кадров стала главной причиной отказа предприятия от крупных заказов на поставку войлока и обуви.

Как рассказал директор ТОО «Роза» Харис Сайфутдинов, предприятие, которое ещё пару лет назад чуть не закрылось из-за проблем с поставками сырья, сегодня столкнулось с кризисом перепроизводства. Мощностей на комбинате вполне достаточно, а вот рабочих для обслуживания новых станков и конвейерных линий – днём с огнём не найти.

– За последние полгода на собеседование пришли более сотни человек, остались работать только трое. И дело не в тяжёлых условиях труда или не вовремя выдаваемой заработной плате – с этими вопросами на комбинате всё в порядке, а в том, что люди просто разучились работать, заниматься физическим трудом с 8 утра до 17 часов вечера. Получается, как в фильме про Шурика: кто не работает, тот ест, – посетовал Харис Сайфутдинов.

Предприятию срочно нужны токари, сварщики, электрики, слесари КИПиА, рабочие на станки, слесари по ремонту и содержанию оборудования, но найти квалифицированных рабочих в Семее, как оказалось, непростая задача, несмотря на то, что курсы переподготовки и колледжи города ежегодно выпускают сотни специалистов. Но на производство они идти не хотят. Или не дотягивают до нужного уровня подготовки.

– Вот яркий пример, приходит ко мне выпускник с красным дипломом, он специалист по водогрейным котлам, а принцип работы котлов совершенно не знает! Нет у молодёжи сегодня достаточного объёма знаний и горячего желания их получить, вот о чём следует задуматься, – отметил директор валяльно-войлочного комбината.

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Недавно комбинат отметил свой 90-летний юбилей. Производство старое, однако в последние годы здесь взяли курс на его модернизацию.

Ещё несколько лет назад на предприятии применялся тяжёлый ручной труд, а установленное оборудование датировалось 1968 годом выпуска.

– Вы даже не представляете, в каком состоянии был комбинат несколько лет назад. Устаревшая технология изготовления валенок давно изжила себя. Брак достигал 25–30 процентов, а производительность труда упала в десятки раз. Люди перестали любить свою работу, выполнять её чётко и качественно. Поэтому было просто необходимо исключить из технологической цепочки саму возможность допущения брака по так называемому человеческому фактору, – вспоминает директор ТОО «Роза».

Но и при таких условиях производственникам удавалось изготавливать валенки отличного качества и привлекательного дизайна. Неслучайно в начале 2000-х годов российские производители валеной обуви скупали семейские валенки огромными партиями и торговали под собственной маркой.

– С 2009 года мы взяли курс на перевооружение и постепенно меняем всё технологическое оборудование. До модернизации мы могли производить только валенки, а сейчас наладили выпуск десяти видов валеной обуви и всех типов войлока, какие только существуют и используются в производстве, – пояснил Харис Сайфутдинов.

Перестроить ручной труд на механизированный – совсем непростое дело. Чтобы осуществить задуманное, несколько раз использовали возможности программы «Дорожная карта бизнеса». Оформили льготный кредит на год на приобретение виброшлифовальной машины. Это станок, сволакивающий промытую шерсть в единое полотно. Предприятию не доставало 10 млн тенге, чтобы приобрести этот станок производства Индии. Государство предоставило кредит предприятию, относящемуся к отрасли обрабатывающей промышленности, под семь процентов годовых.

Лишь в конце 2018 года удалось собрать в единую технологическую линию разрозненные станки. Литьевой станок для производства подошвы прямого прилива разработали и собрали самостоятельно. Только пресс-формы для литья приобрели в Молдавии. Как пояснил директор комбината, преимущества подошвы прямого прилива более чем очевидны: она не требует дополнительных затрат на клей или прошив, поскольку «срастается» с войлоком намертво. Кроме того, это значительно удешевляет себестоимость обуви, улучшая качественные характеристики.

Благодаря снижению уровня НДС предприятию удалось сэкономить и вложить высвободившиеся средства в дальнейшую модернизацию производства. Так, в прошлом году в заводскую котельную установили самое современное оборудование, полностью заменили водопроводные и тепловые сети, завершается полная реконструкция электрических сетей, которые не менялись в течение последних 30 лет.

На стадии завершения и модернизация цеха по выпуску валенок. Собственными силами разработали производственную технологическую линию станков, собрали их и установили. В скором времени она будет запущена в эксплуатацию. Осталось собрать ещё один станок – молотовую машину, которая моет шерсть и войлок любой толщины, облегчая труд рабочих.

– Нам теперь не хватает только роботов ввести в производственную линию, – шутит Харис Сайфутдинов.

Огромная работа была проведена над разработкой уникальных видов обуви, предназначенной для детей, мужчин и женщин практически на все случаи жизни. Пользуются спросом и валеночки, облагороженные мехом нерпы и норки. Своя линия обуви разработана для рабочих. Это уникальные валенки-бахилы, аналогов которым нет.

– В соседних государствах готовы скупать, например, сапоги для лесника, покрытые хромом, до 50 и даже 100 тыс. пар в год. И это только один из видов выпускаемой на комбинате продукции. А мы вынуждены отказывать заказчикам в поставках, терять прибыль, а государство – налоги с этой прибыли. То же самое и с войлоком – мы добились высочайшего качества продукции, и все его виды пользуются повышенным спросом, но рук не хватает, – пояснил ситуацию Харис Сайфутдинов.

С СЫРЬЁМ ПРОБЛЕМ НЕТ

Ещё два года назад о таком на перерабатывающем комбинате и не мечтали. Шерсть вагонами уходила в соседний Китай, минуя склады местных производителей.

Нечестная конкуренция с индивидуальными предпринимателями из числа граждан Турции, Китая и Монголии могла полностью загубить отечественную перерабатывающую промышленность.

По словам Хариса Сайфутдинова, все индивидуальные предприниматели в Семее, занимающиеся скупкой шерсти, работают по патенту, оформленному на 3 млн тенге в месяц. На самом же деле на тот момент только в один пункт приёма сырья ежедневно привозили товаров более чем на 4 млн тенге.

– Государство каждый день теряло на этих сделках. Потому что они работают исключительно с наличными средствами. И проследить движение средств и товаров невозможно. Ведь индивидуальные предприниматели не отчитываются за каждый свой шаг, как ТОО. У некоторых даже кассовые аппараты не установлены. Думаю, меня поддержат мои коллеги, давно пора поставить производственников в равные условия с индивидуальными предпринимателями, – поделился наш собеседник.

Ну а для того, чтобы в Казахстане шла цивилизованная торговля шерстью и кожей, вовсе не нужно вводить запреты на вывоз их за границу. Достаточно организовать в стране работу торговых бирж, где можно будет приобретать шерсть и любое другое сельхозсырьё методом участия в аукционах. Такая практика успешно применяется в Туркменистане и Узбекистане.

Два года назад семейский комбинат спасло волевое решение акима ВКО Даниала Ахметова. Зная, в каком плачевном положении оказалось предприятие, он поставил задачу: отработать со всеми руководителями животноводческих крестьянских хозяйств возможности прямой поставки шерсти. И сырьё потекло рекой. Сегодня комбинат сотрудничает более чем с 600 крестьянскими и фермерскими хозяйствами, а также личными подворными хозяйствами.

СТАРАЕМСЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Однако сегодняшние успехи – это лишь начало пути, по которому может развиваться лёгкая промышленность Казахстана. Предприятия, многие годы находящиеся в кризисе, боровшиеся за выживание, можно и нужно поддержать, и тогда они потянут за собой расцвет целой отрасли, а также смежных производств и отраслей.

– Лёгкая промышленность – это основа экономики государства. Да, она всегда была дотационной, но давала возможность другим отраслям, обеспечивала работой сотни и даже тысячи рабочих рук, – отметил Харис Сайфутдинов.

Сегодня войлочная обувь пользуется повышенным спросом. Она теплая, лёгкая и экологически чистая, да и стоит приемлемо. Недаром промышленные предприятия заказывают на комбинате огромные партии валяных сапог и ботинок различных моделей.

А если использовать для производства обуви ещё и хром, то возможности разработки новых моделей становятся просто фантастические! Так, благодаря тому, что кожкомбинат в Семее вновь стал выпускать хром, валяльно-войлочный комбинат стал использовать это сырьё в производстве сапог для рабочих и лесников.

– Собственно говоря, этот хром вполне пригоден для производства детских и мужских сандалий, которые может выпускать как семейская обувная фабрика, так и мы на своих мощностях. Главное – бесперебойная поставка сырья, разработка современного дизайна, ну и, конечно, дополнительные рабочие руки. Тогда мы бы не только работали по шесть месяцев на склад, но и производили обувь для всех сезонов в течение года, а значит, смогли бы расширить производство и увеличить объёмы налоговых отчислений, – рассуждает Харис Сайфутдинов.

Казалось бы, всё для развития есть: бери и делай. Да только для этого нужны свободные оборотные средства, а их-то у предприятий лёгкой промышленности как раз и нет. Кредиты в банках тоже дают с большим скрипом, потому что оборудование и технологические линии специфического производства банки, как правило, в залог не берут.

По мнению Хариса Сайфутдинова, одним из действенных инструментов поддержки стали бы беспроцентные кредиты на приобретение оборудования. Кстати, этот механизм помог бы запустить в Казахстане и машиностроительное производство на более высокий уровень.

– Разрабатывая собственные станки для новой технологической линии, мы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие различных необходимых для нашего оборудования деталей. Купить их невозможно, нужно изготавливать на производстве. Мы бы лучше собственных производителей обеспечивали заказами на новые станки и оборудование, чем покупать всё это за границей. Государство бы оплачивало заводу эти станки, передавая их заказчикам в рассрочку на несколько лет. Деньги в итоге вернутся в бюджет, и даже увеличится прибыль в виде дополнительных налогов за счёт увеличения объёмов производства. Значит, выиграют все, – поделился своими предложениями директор ТОО.

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЁ

Модернизация предприятия позволила разработать и выпустить в производство 12 видов современной войлочной обуви: детской, мужской и женской. Это сапожки и берцы, тапочки и валеши, валеночки на литой подошве современного дизайна и многое другое. В мире же существует до 1500 тыс. видов валяной обуви, так что есть куда расти.

По словам руководителя, ещё пару лет назад он задумывался над тем, чтобы приобрести две вышивальные машины производства Тайвань, при помощи которых на предприятии собирались украшать войлочную обувь разнообразной вышивкой. Стоимость каждой машины на тот момент составляла 2 млн 800 тыс. тенге.

– Сейчас не только качество обуви играет большую роль, но и её внешний вид. Такие авторские валенки – на вес золота. Есть талантливые мастера, у которых запись на валенки ручной работы на месяцы вперёд. Вот и мы хотим украсить нашу обувь красивой изящной вышивкой, – поделился планами на будущее Харис Сайфутдинов.

На комбинате даже провели маленький эксперимент. Пригласили несколько мастериц, дали им тонкорунную шерсть и попросили вручную свалять несколько пар тапочек. Домашняя обувь вышла на загляденье. Этот штучный товар вмиг расхватали покупатели.

Наладить такое производство можно. Благо, в Таразе есть фабрика по первичной переработке, выпускающая тонкорунную шерсть.

А что, если такие тапочки и вообще обувь украшать вышивкой? Кстати, стоимость её в таком случае увеличивается в разы.

Семейские производители берутся сделать такую обувь не хуже качеством и дизайном за цену, раза в 2,5 ниже, чем у зарубежных конкурентов. Потому что на комбинате организован полный закрытый цикл глубокой обработки шерсти, что существенно влияет на себестоимость продукции.

Но чтобы осуществить задуманное, необходимо, в первую очередь, решить проблему с кадрами.

Екатерина Гуляева

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Семей