В Семее продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19.

На сегодняшний день с 2020 года только в поликлинике №1 города Семея зарегистрировано свыше полутора тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на онлайн-брифинге сообщила заведующая ЦСЗ поликлиники № 1 города Семея Гузяль Нигматуллина.

– С 2020 года зарегистрировано 1 183 случая COVID-19, за семь месяцев текущего года – 582 случая. В этой связи вакцинация продолжается, – пояснила Гузяль Нигматуллина. – В настоящее время её проводят вакциной «Спутник V» в два этапа. На первый – пациенты приходят сами, проводится их медицинское обследование, после чего им ставят прививку. На второй этап вакцинации они приглашаются уже автоматически. За всё время вакцинации в нашей поликлинике не наблюдалось побочных эффектов на вакцину. Хотя возможны некоторые реакции: небольшое повышение температуры, слабость, покраснение в месте введения. В этом ничего страшного нет.

Как отметила Гузяль Нигматуллина, противопоказаниями к вакцинации являются: наличие анафилактического шока, беременность, период лактации, обострение хронических заболеваний или инфекционные заболевания. Также вакцинации не подлежат дети до 16 лет. Тем не менее, в настоящее время рассматривается вопрос вакцинации детей с 15 лет. Медики призывают население не пренебрегать вакцинацией и тем самым защитить себя и своих близких от опасного вируса.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей